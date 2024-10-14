  • contact.az Contact
  • Баку
  • Clear15.20 C
  • Вторник, 15 октябрь 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(5 часов назад)
president.az

president.az

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Ильхам Алиев принял верительные грамоты послов ряда стран

В понедельник президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенных послов ряда стран мира, сообщает сайт главы государства.

В частности, верительные грамоты главе государства вручили послы:

Дании  - Оле Тофт; Эстонии - Вайно Рейнарт;  Бенина - Андре Акамби Окунлолы-Биау;  Катара -  Мохаммед Хамад Саад аль-Фухаид аль-Хаджри;  Бельгии - Жюльен де Фрайпон.

Написать отзыв

Политика

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей