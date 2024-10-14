Ильхам Алиев принял верительные грамоты послов ряда стран

Проводящий 24-е сутки голодовку в тюремном заключении в Грузии учредитель азербайджанского сайта Azel TV Афган Садыгов сегодня упал в обморок в больнице пенитенциарной службы. Об этом сообщила его супруга Севиндж Садыгова.