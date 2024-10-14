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Ильхам Алиев принял верительные грамоты послов ряда стран
В понедельник президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенных послов ряда стран мира, сообщает сайт главы государства.
В частности, верительные грамоты главе государства вручили послы:
Дании - Оле Тофт; Эстонии - Вайно Рейнарт; Бенина - Андре Акамби Окунлолы-Биау; Катара - Мохаммед Хамад Саад аль-Фухаид аль-Хаджри; Бельгии - Жюльен де Фрайпон.
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