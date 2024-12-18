Ильхам Алиев: Россия – надежный партнер, а Запад – вооружает Армению

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 18 декабря в интервью ВГТРК и РИА Новости значительное место уделил критике политики Запада в отношении Азербайджана и региона Южного Кавказа.

По его словам, администрация Байдена вошла в историю, как навязчивая – хочет помогать не там, где нужно. "Вот у них есть такая структура - USAID, которая хочет помогать. Но почему-то помогать не там, где нам нужно", - сказал Алиев.

«Россия правильно сделала, что запретила у себя USAID», - добавил он.

"Мы же все-таки взрослые люди, понимаем все. Поэтому все это упорядочили. Например, азербайджанские медиа не могут финансироваться зарубежными источниками даже на 1%.

Ну, а зачем? Мы же не финансируем медиа в США, а зачем им финансировать наши медиа?

И так они через свои подручные ресурсы типа "Голос Америки" и "Радио Свобода" день и ночь льют грязь на наш народ, на нашу страну и наводят тень на нашу победу с Арменией", - сказал Алиев.

Далее он напомнил о кампании против Азербайджана в Западных СМИ в связи с проведением климатической конференции COP29. В это связи, он назвал "лживой четверкой", издания Washington Post, New York Times, Figaro и Monde.

Алиев также обвинил США и Францию в вооружении Армении. Поставки Францией наступательного оружия в Армению угрожают Азербайджану. "Это означает непосредственную угрозу, о которой мы неоднократно говорили и публично, и в моих переговорах с премьер-министром Армении, доводя до него нашу обеспокоенность", - подчеркнул глава Азербайджана.

Эту же обеспокоенность Баку доводил до правительства Франции и руководства США.

"Мы неоднократно доводили до Армении и ее покровителей в Госдепартаменте США, что это должно быть прекращено. Но, к сожалению, мы не были услышаны. Процесс вооружения Армении идет семимильными шагами", - отметил Алиев.

По его словам, из-за милитаризации Армении Азербайджан также вынужден вооружаться и в следующем году на оборонные расходы из госбюджета выделены 5 млрд. долларов США, в то время как Баку мог значительную часть этих расходов направить на восстановление освобожденных от оккупации территорий.

Однако Армения не в состоянии выдержать гонку вооружений. Но США и Франция не помогут Армении, если будет провокация против Азербайджана

Дале Алиев назвал Россию «надежным партнером» Азербайджана. Россия и Азербайджан – это два надежных партнера, заявил он. В трудные времена для наших стран мы всегда демонстрировали понимание ситуации и вели себя по-дружески. Уверен, что так будет и впредь", - продолжил он.

Алиев отметил, что Азербайджан возобновит закупки оружия у РФ, как только, «российский Оборонпром будет готов» и пожелал команде Путина «решимости» в минимизации негативных последствий санкционной политики.

Далее Алиев подверг критике подверг президента Франции Эмманюэля Макрона, обвинив его в установлении «диктатуры». Франция «незаконно удерживает» Майотту и Новую Каледонию, и Баку "всей душой болеет за бесправные народы".

На его взгляд, «мания величия» правительства Макрона "уничтожила" отношения с Азербайджаном.

Алиев обвинил Макрона также во вмешательства в дела Грузии. По его словам, «уши Макрона торчат» и из протестов в Грузии. «Не сидится человеку в своей стране, ему обязательно надо и в Грузию залезть", - отметил Алиев.