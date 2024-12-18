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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Ильхам Алиев: Россия – надежный партнер, а Запад – вооружает Армению

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 18 декабря в интервью ВГТРК и РИА Новости значительное место уделил критике политики Запада в отношении Азербайджана и региона Южного Кавказа.

По его словам, администрация Байдена вошла в историю, как навязчивая – хочет помогать не там, где нужно.  "Вот у них есть такая структура - USAID, которая хочет помогать. Но почему-то помогать не там, где нам нужно", - сказал Алиев.

«Россия правильно сделала, что запретила у себя USAID», - добавил он.

"Мы же все-таки взрослые люди, понимаем все. Поэтому  все это упорядочили. Например, азербайджанские медиа не могут финансироваться зарубежными источниками даже на 1%.

Ну, а зачем? Мы же не финансируем медиа в США, а зачем им финансировать наши медиа?

И так они через свои подручные ресурсы типа "Голос Америки" и "Радио Свобода" день и ночь льют грязь на наш народ, на нашу страну и наводят тень на нашу победу с Арменией", - сказал Алиев.

Далее он напомнил о кампании против Азербайджана в Западных СМИ в связи с проведением климатической конференции COP29.  В это связи, он  назвал "лживой четверкой", издания Washington Post, New York Times, Figaro и Monde.

Алиев также обвинил США и Францию в вооружении Армении. Поставки Францией наступательного оружия в Армению  угрожают Азербайджану. "Это означает непосредственную угрозу, о которой мы неоднократно говорили и публично, и в моих переговорах с премьер-министром Армении, доводя до него нашу обеспокоенность", - подчеркнул глава Азербайджана.

Эту же обеспокоенность Баку доводил до правительства Франции и руководства США.

"Мы неоднократно доводили до Армении и ее покровителей в Госдепартаменте США, что это должно быть прекращено. Но, к сожалению, мы не были услышаны. Процесс вооружения Армении идет семимильными шагами", - отметил Алиев.

По его словам, из-за милитаризации Армении  Азербайджан также вынужден вооружаться и в следующем году на оборонные расходы из госбюджета выделены 5 млрд. долларов США, в то время как Баку мог значительную часть этих расходов направить на восстановление освобожденных от оккупации территорий. 

Однако Армения не в состоянии выдержать гонку вооружений. Но США и Франция не помогут Армении, если будет провокация против Азербайджана

Дале Алиев назвал Россию «надежным партнером» Азербайджана. Россия и Азербайджан – это два надежных партнера, заявил он.  В трудные времена для наших стран мы всегда демонстрировали понимание ситуации и вели себя по-дружески. Уверен, что так будет и впредь", - продолжил он.

Алиев отметил, что Азербайджан возобновит закупки оружия у РФ, как только, «российский Оборонпром будет готов» и пожелал команде Путина «решимости» в минимизации негативных последствий санкционной политики.

Далее Алиев подверг критике подверг президента Франции Эмманюэля Макрона, обвинив его в установлении «диктатуры». Франция «незаконно удерживает» Майотту и Новую Каледонию, и Баку "всей душой болеет за бесправные народы".

На его взгляд, «мания  величия» правительства Макрона "уничтожила" отношения с Азербайджаном.

Алиев обвинил Макрона также во вмешательства в дела Грузии. По его словам, «уши Макрона торчат» и из протестов в Грузии.  «Не сидится человеку в своей стране, ему обязательно надо и в Грузию залезть", - отметил Алиев.

1 отзыв

  • Ruslan

    2024-12-18

    Иногда Европа или США выделяет гранты Азербайджану на какие то программы зачем ?? можно сказать им нам не нужны ваши деньги у нас у самих есть это на счет финансирования Азербайджанских медиа США или кем то ...На счет критики Запада а кого еще критиковать если на то пошло то земли Иреванского ханства подарила Армянам Россия устроила черный январь в 90 году подарила Карабах плюс национализм в России не нравяться им мигранты итд...Тут большая политика дали понять Западу что мы с Россией но взгляды народа тут не нужны и не берут во внимания выбор за одним человеком...

    Cavab ver

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