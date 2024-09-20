Ильхам Алиев встретился с преподавателями и студентами Карабахского университета

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 20 сентября принял участие в открытии Карабахского университета в городе Ханкенди.

Этот вуз решением главы государства был создан после полного восстановления контроля Азербайджана над Карабахом в сентябре 2023 года.

На встрече с преподавателями и студентами Алиев назвал создание Карабахского университета историческим событием.

К открытию вуза были отремонтированы общежития вуза.

В предстоящие три года будут построены новые учебные корпуса.

Алиев, совершив краткий экскурс в историю отметил, что Ханкенди является древним азербайджанским поселением, что следует и из самого топонима, который переводится как «Ханское село».

Как напомнил Алиев, заключенные в начале XIX Кюрекчайский, Гюлистанский и Туркманчайский договоры фактически обусловили и последующую оккупацию региона. Эти договоры заложили основу для массового переселение в регион армян из Ирана и Восточной Анатолии.

Однако, продолжил президент, благодаря героизму азербайджанской армии оккупированные территории были освобождены.

«Ровно год назад героическая Азербайджанская армия полностью восстановила государственный суверенитет. В результате антитеррористической операции, продолжавшейся менее одного дня, сепаратисты были уничтожены, Азербайджан полностью обеспечил свой государственный суверенитет, международное право взяло верх и Азербайджан вновь продемонстрировал свою мощь», - подчеркнул глава государства.

В первый учебный год – 2024/2025 в Карабахский университет были приняты около 1000 тысячи студентов, которые будут обучаться свыше 20 специальностям на 4 факультетах.