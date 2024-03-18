Ильхам Алиев зажег костер в Ханкянди и поздравил Путина

Американская журналистка «Радио Свобода» Алсу Курмашева уже пятый месяц сидит в российской тюрьме. Она была задержана в Казани 18 октября и лишена контактов со своими двумя дочерьми и мужем. На прошлой неделе семья выразила надежду, что Госдепартамент США объявит Алсу «неправомерно задержанной».