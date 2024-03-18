Ильхам Алиев зажег костер в Ханкянди и поздравил Путина
Ильхам Алиев зажег костер в Ханкянди и поздравил Путина
18 марта глава государства Ильхам Алиев зажег костер на центральной площади в Ханкянди по случаю наступающего праздника Новруз.
Сегодня же Алиев позвонил президенту России Владимиру Путину и поздравил его с победой на президентских выборах.
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Политика
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1 отзыв
Dashqin
2024-03-18
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