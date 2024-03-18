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(36 минут назад)
Ильхам Алиев зажег костер в Ханкянди и поздравил Путина

Ильхам Алиев зажег костер в Ханкянди и поздравил Путина

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Ильхам Алиев зажег костер в Ханкянди и поздравил Путина

18 марта глава государства Ильхам Алиев зажег костер на центральной площади в Ханкянди по случаю наступающего праздника Новруз.

Сегодня же Алиев позвонил президенту России Владимиру Путину и поздравил его с победой на президентских выборах.

1 отзыв

  • Dashqin

    2024-03-18

    Əsas təbrikdir. Diktatorlar həmrəydirlər

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