Имран Алиев прекратил голодовку из-за ухудшения здоровья

Журналист Имран Алиев, содержащийся в 1-м Кюрдаханском следственном изоляторе близ Баку, вчера прекратил голодовку, которую он начал 18 ноября. Руководитель сайта Məclis.info Алиев протестовал, требуя его освобождения, утверждая, что в его действиях нет состава уголовного преступления.

В телефонном разговоре с родителями Алиев заявил, что добровольно решил прекратить голодовку из-за ухудшения здоровья. Журналист страдает грыжей позвоночника, а его высокий рост не позволяет ему удобно разместиться на тюремной койке, что усугубляет боли в спине. «В следственном изоляторе на Имрана не оказывалось никакого давления, он сам принял решение прекратить голодовку, добровольно», — рассказал агентству Turan его друг Эльгиз Гахраман .

Алиев звонит домой или в Гахраман дважды в неделю и не жалуется на обращение с ним со стороны персонала следственного изолятора. Пенитенциарная служба не ответила на запросы Turan о голодовке Алиева.

Алиев был задержан 18 апреля после сообщений в проправительственных СМИ, которые связывали его с делами против сотрудников Abzas Media и Toplum.TV . Руководителю онлайн-платформы Məclis.info было предъявлено обвинение в контрабанде иностранной валюты, аналогичное обвинениям, выдвинутым против сотрудников Abzas Media . Родственники Алиева сообщили, что он отрицает обвинения и был вынужден признаться под пытками с применением электрошокера. Алиев заявил, что его снова избили после того, как информация о пытках была обнародована. 26 апреля против Алиева было выдвинуто дополнительное обвинение по статье 206.3.1 (неоднократная контрабанда) Уголовного кодекса Азербайджана, в дополнение к первоначальному обвинению по статье 206.3.2 (контрабанда, совершенная группой лиц). В июне Бакинский суд продлил Алиеву срок предварительного заключения.

Правозащитные организации признали Имрана Алиева политзаключенным.

7 ноября в Хатаинском районном суде города Баку состоялось заседание по рассмотрению ходатайства об изменении меры пресечения Алиеву и помещении его под домашний арест. Однако Алиев в суд не доставлен и, по словам его родственников, участвует в заседании онлайн из следственного изолятора.