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(15 минут назад)
Иранские грузовые самолеты доставляют вооружения в Армению

Иранские грузовые самолеты доставляют вооружения в Армению

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Иранские грузовые самолеты доставляют вооружения в Армению

Иранские грузовые Boeing 747-21AC  уже несколько дней выполняют полеты в Армению. Согласно данным международных авианавигаторов, такие полеты были совершены  29-30 марта и 2-3-4 апреля.

Никакой официальной информации иранские и армянские СМИ о содержании этих грузов не сообщают. Есть предположение, что это вооружения, приобретенные Арменией в Индии, доставляемое заказчику через Иран.

По официальным данным Армения заказала в Индии вооружения на 275 млн. долларов, которые включают в себя системы залпового огня, артиллерию и иное тяжелое вооружение.

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