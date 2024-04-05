Иранские грузовые самолеты доставляют вооружения в Армению
Иранские грузовые самолеты доставляют вооружения в Армению
Иранские грузовые Boeing 747-21AC уже несколько дней выполняют полеты в Армению. Согласно данным международных авианавигаторов, такие полеты были совершены 29-30 марта и 2-3-4 апреля.
Никакой официальной информации иранские и армянские СМИ о содержании этих грузов не сообщают. Есть предположение, что это вооружения, приобретенные Арменией в Индии, доставляемое заказчику через Иран.
По официальным данным Армения заказала в Индии вооружения на 275 млн. долларов, которые включают в себя системы залпового огня, артиллерию и иное тяжелое вооружение.
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