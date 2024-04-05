Иранские грузовые самолеты доставляют вооружения в Армению

Иранские грузовые Boeing 747-21AC уже несколько дней выполняют полеты в Армению. Согласно данным международных авианавигаторов, такие полеты были совершены 29-30 марта и 2-3-4 апреля.

Никакой официальной информации иранские и армянские СМИ о содержании этих грузов не сообщают. Есть предположение, что это вооружения, приобретенные Арменией в Индии, доставляемое заказчику через Иран.

По официальным данным Армения заказала в Индии вооружения на 275 млн. долларов, которые включают в себя системы залпового огня, артиллерию и иное тяжелое вооружение.