Израиль просчитывает как ответить на ракетный удар Ирана

Несмотря на обещания скорого ответа на ракетный удар Ирана, Израиль к утру 2 октября не предпринял решительных действий. В течение ночи военно-политический кабинет проводил заседание, которое впервые состоялось в бункере, называемом центром кризисного управления.

Заседание кабинета продолжалось около трех часов. Участники были подробно информированы об иранской атаке, которая по масштабами превосходила апрельский удар.

Присутствовавшие согласились, что ответ должен быть "значительным", однако, как утверждают израильские СМИ, конкретные варианты ответного удара не прорабатывались. Этим займется узкий форум под председательством премьер-министра.

По словам тех же источников, в Израиле понимают, что ответный удар должен быть такой силы, чтобы удержать Иран от последующих действий. Однако для этого требуется максимальная координация с американцами, а в Белом доме не высказывают заинтересованность в дальнейшей эскалации, хотя и заявляют о праве Израиля на самозащиту.

По данным издания The Wall Street Journal, Тегеран уже поставлен в известность, что Израиль намерен ответить "прямым ударом по ядерным или нефтяным объектам". В Иране, в ответ заявили, что ответят с еще большей силой.

Политический обозреватель Ynet Надав Эяль пишет, что Израиль не исключает удары по ядерным объектам в Иране. При этом, Белому дому будет сложно наложить вето на такие планы.

В ЦАХАЛе дали понять, что готовы к ответному удару по целям на Ближнем Востоке, не уточнив, затронет ли эта атака сам Иран. В течение ночи израильские ВВС наносили удары по Бейруту.

Выступая в ночь на 2 октября со специальным заявлением, глава правительства Биньямин Нетанияху также пообещал решительно ответить Ирану, который, по его словам "совершил роковую ошибку".

"Режим в Иране не понимает нашей решимости защитить себя и нашей решимости нанести ответный удар нашим врагам, - сказал глава превительства. - Синвар и Деф этого не поняли, Насралла не понял, и, вероятно, в Тегеране есть те, кто этого не понимает, но они тоже поймут».

Военный обозреватель Ynet Рон Бен-Ишай считает, что главный противник эскалации - Белый дом, который твердо выступает против региональной войны. Если Израиль ударит, то выступит против американских интересов. Поэтому в Иерусалиме вдумчиво просчитывают цели для ответного удара. Какими будут эти цели? Это самый главный вопрос, от которого, возможно, зависит будущее всего региона.