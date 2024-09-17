Кадровая рокировка в Гаджикабуле и Сальяне

Возбуждено уголовное дело против бывших должностных лиц Департамента Приморского бульвара Азербайджана после расследования Счетной палаты Азербайджанской Республики, которое выявило существенную незаконную деятельность. Дело, которое в настоящее время находится под контролем Управления по борьбе с коррупцией Генеральной прокуратуры, касается обвинений в хищении в крупных размерах и злоупотреблении должностными полномочиями в период с 2021 по 2023 год.