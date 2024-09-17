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(2 часа назад)
Кадровая рокировка в Гаджикабуле и Сальяне

Кадровая рокировка в Гаджикабуле и Сальяне

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Кадровая рокировка в Гаджикабуле и Сальяне

Глава Исполнительной власти Гаджикабульского района Рустам Халилов распоряжением Ильхама Алиева освобожден от занимаемой должности и назначен руководителем Сальянского района.

В свою очередь, Севиндик Хатамов переведен с поста главы Сальяна на должность руководителя Гаджикабульского района.

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