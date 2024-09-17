Кадровая рокировка в Гаджикабуле и Сальяне
Кадровая рокировка в Гаджикабуле и Сальяне
Глава Исполнительной власти Гаджикабульского района Рустам Халилов распоряжением Ильхама Алиева освобожден от занимаемой должности и назначен руководителем Сальянского района.
В свою очередь, Севиндик Хатамов переведен с поста главы Сальяна на должность руководителя Гаджикабульского района.
Политика
-
- 17 сентябрь 2024, 17:12
17 сентября Комитет министров Совета Европы начинает свою ежеквартальную встречу для рассмотрения того, как государства-члены Совета Европы, включая Азербайджан, исполняют решения Европейского суда.
-
Возбуждено уголовное дело против бывших должностных лиц Департамента Приморского бульвара Азербайджана после расследования Счетной палаты Азербайджанской Республики, которое выявило существенную незаконную деятельность. Дело, которое в настоящее время находится под контролем Управления по борьбе с коррупцией Генеральной прокуратуры, касается обвинений в хищении в крупных размерах и злоупотреблении должностными полномочиями в период с 2021 по 2023 год.
-
- 17 сентябрь 2024, 16:40
Задержанные в Чечне граждане Азербайджана с целью отправки на войну в Украине являются трудовыми мигрантами. Об этом Turan сообщил отец одного из них Нихада Рзаева – Тапдыг Рзаев.
-
- 17 сентябрь 2024, 15:15
В МИД Азербайджана раскритиковал внешнеполитическую программу правительства Нидерландов, где упомянто о «захвате Нагорного Карабаха».
Написать отзыв