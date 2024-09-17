Презентована обновленная платформа цифрового азербайджанского правительства "myGov"

Азербайджан официально представил обновленную платформу цифрового правительства "myGov" на мероприятии 17 сентября в Баку, что ознаменовало значительный шаг в цифровой трансформации страны. В мероприятии приняли участие правительственные чиновники, лидеры частного сектора, представители СМИ и отраслевые эксперты.

Выступая на мероприятии, заместитель министра цифрового развития и транспорта Самир Мамедов подчеркнул важность обновленной платформы в продвижении стратегии цифровизации Азербайджана. «Наша стратегия цифрового развития базируется на трех основных столпах: цифровое правительство, цифровое общество и цифровой бизнес. Следуя этой стратегии, мы стремимся расширить масштаб цифровизации по всей стране», - сказал Мамедов.

Он подчеркнул центральную роль человеческого капитала в цифровой трансформации Азербайджана, упомянув такие инициативы, как стипендиальная программа Technest и партнерство с международными институтами, такими как израильский университет Technion. «На сегодняшний день более 8000 человек получили стипендии в области ИКТ через Technest, а наш Азербайджанский центр кибербезопасности подготовил 180 специалистов, 72% из которых сейчас трудоустроены», — добавил Мамедов.

Мамедов также рассказал об усовершенствованных функциях платформы, отметив, что она упрощает ключевые жизненные события для граждан, включая регистрацию браков, рождений и смертей в цифровом формате. «К концу года мы намерены перевести 15% физических услуг в цифровую форму, что еще больше сократит необходимость посещения гражданами физических офисов», — сказал он.

Инара Валиева, председатель правления Агентства инноваций и цифрового развития, рассказала о миссии платформы, описав ее как ориентированный на граждан, удобный для пользователя инструмент, призванный сделать государственные услуги более доступными. «Сегодня мы представляем гибкое, эффективное цифровое правительство, которое упрощает жизнь граждан и делает информацию легкодоступной», — сказала Валиева.

Рашад Халигов, заместитель председателя правления, представил новые услуги, предлагаемые "myGov", включая улучшенный доступ к персональным данным и документам, таким как свидетельства о рождении и браке, доступным в цифровой форме. Теперь этими документами можно безопасно делиться с помощью QR-кодов или PDF-файлов.

Обновленные функции платформы также включают более эффективную поисковую систему, систему уведомлений и доступ к дополнительным сервисам, таким как список станций зарядки электромобилей, управление подпиской на коммунальные услуги и пенсионный калькулятор.

В заключение Мамедов подчеркнул экологические преимущества цифрового перехода, заявив, что переход на безбумажные процессы позволит сэкономить около 2000 деревьев в год за счет сокращения использования бумаги в государственных операциях.

Мероприятие завершилось сессией вопросов и ответов, в ходе которой представители СМИ обсудили с должностными лицами возможности новой платформы.