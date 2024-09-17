Недружественные действия руководства Чечни должны получить оценку

Задержанные в Чечне граждане Азербайджана с целью отправки на войну в Украине являются трудовыми мигрантами. Об этом Turan сообщил отец одного из них Нихада Рзаева – Тапдыг Рзаев.

По его словам, помимо его сына задержаны еще двое близких родственников – Вугар Магеррамов и Эльхан Ширинов.

Все трое уехали в Чечню в мае этого года и работали на стройке штукатурщиками. Месяц назад всех троих задержали под предлогом отсутствия регистрации.

Магеррамова и Ширинова принудили подписать контракт об отправке на войну в Украину. Сейчас они находятся в войсковой части «Северный Ахмат» в Грозном, где проходят подготовку.

Сын Рзаева пока остается в пункте временного содержания мигрантов. Там же содержатся еще двое азербайджанцев.

Мужчина опасается, что его сына также принудят подписать контракт. Рзаев сказал, что обращался в МИД и Кабинет министров Азербайджан, после чего российской стороне была направлена нота.

Рзаев сказал, что с ним регулярно контактирует представитель МИД и по последней информации есть обнадеживающие новости относительно возвращения граждан Азербайджана домой.

Отметим, что МИД Азербайджана и посольство РФ в Баку не комментируют сообщения относительно ноте Баку Москву по делу указанных лиц.

Отметим, что подобные недружественные действия чеченской стороны бросают тень на двусторонние отношения. В самой Чечне давно не действуют законы России и все подчинено приказам руководства этой республики. Поэтому, ничего не решается без прямого указания самого Рамзана Кадырова или его окружения. Учитывая это, официальный Баку может предъявить претензии самому Кадырову.

Что же касается захвата иностранцев и отправки их на войну под видом чеченцев, то это говорит о том, что число «героев», готовых умереть за своего лидера там явно поубавилось.