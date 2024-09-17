Нет такой силы, которая могла бы сказать: «Я создам экономические группы интересов в ветвях власти»

16 сентября Центральная избирательная комиссия (ЦИК) представила протоколы внеочередных парламентских выборов в Конституционный суд. Несмотря на многочисленные жалобы на избирательный процесс, ЦИК не повлияв на результаты ни в одном округе, но аннулировала результаты в более чем 40 избирательных участках. Комиссия заявила, что выборы прошли на высоком уровне. Однако ряд оппозиционных сил заявили, что выборы были реализованы по заранее подготовленным спискам.

На предыдущих выборах в Азербайджане также утверждалось, что «депутаты назначались по спискам». При этом говорилось, что в парламенте присутствовали и представители различных фракций в правительстве. Каков расклад на этот раз? Есть ли среди ведущих кандидатов члены фракций?

Депутат Милли Меджлиса (Национального собрания) VI созыва Захид Орудж заявил агентству Turan, что парламент эпохи Победы, оценивать используя лексикон 1990-х и тем более 2000-х годов ошибочно: «Те, кто распространяет такие версии на информационных площадках, являются несколько устаревшими силами. Возможно, если бы они использовали новые выражения и анализы, то могли бы найти своеобразные аргументы для критики».

По мнению З.Оруджа, делить парламент по интересам противоборствующих олигархов, преподносить каких-либо группировок во власти ошибочно: «Думаю немыслимо, чтобы в правительстве руководимом главой государства, победившего в Отечественной войне, кто-то мог путем внедрения в ветви власти людей, подчиняющихся чьим-то местечковым политическим интересам, вести самостоятельно борьбу».

Депутат также отметил, что на президентских выборах этого года народ выразил очень высокое доверие президенту Ильхаму Алиеву: «На этом фоне ни одна сила не осмелится сказать: «Я создам экономические группы интересов в ветвях власти, у меня будут политические последователи и они будут защищать мои интересы, а не политическую линию верховного лидера»».

По его мнению, неправильно утрировать какое-то незначительное нарушение закона и представлять это как общественное недоверие к Милли Меджлису в котором, собраны дипломаты, экономисты и политики: «Последние 16 дней в информационном пространстве в основном представляется позиции проигравших на парламентских выборах. Одни из них занимают эту позицию, потому что не были в списке правящей партии, а другие — альтернативные силы, которые оставили пустыми официально отведенные для агитационных мероприятий площадки, не вышли к народу, но давно говорят, что если бы нам дали площадь "Гелебе" ("Победы") или площадь "Азадлыг" ("Свободы"), мы бы решили вопрос о власти за один день. Впервые в Азербайджане все кандидаты шли к народу без тем Карабаха и оккупированных территорий, появилась историческая возможность сформировать новую повестку дня».

З. Орудж подчеркнул, что в своей инаугурационной речи президент Ильхам Алиев заявил, что давление и оказать влияние на Азербайджан будут усиливаться: «Это очень важное послание. Все государственные органы и аналитические центры должны просчитать, с какого направления эти влияния на нас будут усиливаться. Мы уже видим реальные примеры этого. Есть 4-5 важных региональных и международных вопроса, которые станут важнейшим требованием к парламенту, который проведет свою первую сессию в ближайшие дни. Если кто-то в парламенте не выполнит этот интерес и требование, общество увидит это. В будущем правящая партия не даст этим силам еще один шанс».

Политический обозреватель Насими Мамедли также заявил Радио "Азадлыг ", что не верит в представленность в нынешнем парламенте Азербайджана различных групп: «Азербайджанское правительство довольно монолитно, и в парламенте могут быть представлены только лица, обслуживающие интересы правящей семьи».

По его словам, в прошлом в парламенте присутствовали представители как социальных групп, так и кланов: «Но в последние годы Милли Меджлис однозначно формируется только на основе списка, определяемого правящей семьей. Поэтому я не считаю, что какие-либо группы представлены в нем для обслуживания своих, особых интересов».

Эксперт отметил, что 70% нового парламента будет состоять из депутатов предыдущего состава: «Из прежнего состава осталось 88 депутатов. Это довольно много. К сожалению, сегодня политическое влияние высшей исполнительной власти на Милли Меджлис настолько сильно, что у общества нет позитивных ожиданий ни от старого, ни от нового парламента».

Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ в своем предварительном отчете о внеочередных парламентских выборах, состоявшихся в Азербайджане 1 сентября, подчеркнуло, что существующие условия не позволили провести выборы в соответствии с демократическими стандартами. Однако ЦИК считает, что выборы прошли на высоком уровне. Теперь, согласно закону, Конституционный суд должен завершить процесс проверки и утверждения окончательных результатов выборов в Милли Меджлис в течение 10 дней после получения соответствующих документов.