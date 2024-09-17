Баку обвинил Нидерланды в «предвзятости»

В МИД Азербайджана раскритиковал внешнеполитическую программу правительства Нидерландов, где упомянут «захват Нагорного Карабаха».

В частности, в разделе программы «международная безопасность», среди конфликтов по соседству Европы говорится о «захвате Нагорного Карабаха».

«К сожалению, нидерландская сторона в очередной раз демонстрирует предвзятость в отношении Азербайджана. Недопустимо, чтобы освобождение оккупированных территорий Азербайджана расценивалось, как «захват Нагорного Карабаха».

Карабахский регион всегда был неотъемлемой частью нашей страны и около 30 лет находился под незаконной оккупацией Армении. Жаль, что Нидерланды закрыли глаза на эти незаконные действия Армении. Меры Азербайджана по освобождению этих территорий основаны на нормах и принципах международного права, а также на суверенном праве нашей страны», - говорится в комментарии официального представителя МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде.

Баку призывал «нидерландскую сторону положить конец заявлениям, которые подрывают двусторонние отношения между Азербайджаном и Нидерландами и препятствуют дальнейшему развитию региона на основе уважения норм и принципов международного права».