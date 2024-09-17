Жертвами войны России против Украины стали более 100 азербайджанцев

C начала широкомасштабной войны в Украине с февраля 2022 г. в этой стране погибли не менее 60 этнических азербайджанцев, воевавших в рядах украинской армии. Об этом Turan сообщил пресс-секретарь Объединенной азербайджанской диаспоры Украины Галиб Османлы.

По его словам, есть поименный список этих людей. Среди погибших, как граждане Украины, так и азербайджанцы, имеющие вид на жительство.

Кроме этого погибло еще и 70-80 азербайджанцев гражданских лиц.

Как отметил Османлы, к началу войны 2022 г. в Украине проживали 400-500 тысяч азербайджанцев и около 100 тысяч из них имели гражданство.

В войне, которая продолжается уже почти 1000 дней в рядах украинской армии сражаются и этнические азербайджанцы.

В свою очередь, глава контрольно-ревизионной комиссии Союза офицеров Украины Эльхан Нуриев указал на отсутствие официальной статистики о численности азербайджанцев, сражающихся и погибших в войне РФ против этой страны.

Украина вообще не обнародует данные о погибших и раненых. По неофициальным данным, в войне в Украине погибли около 100 азербайджанцев – военных и гражданских лиц.

В настоящее время на стороне Украины воюют около 1000 азербайджанцев - граждан этой страны, так и граждан Азербайджана, Грузии и даже России.