Карабах был и остается территорий Азербайджана – Ален Симонян

Нагорный Карабах был и остается международно признанной территорией Азербайджана. Об этом заявил 22 октября глава парламента Армении Ален Симонян, выступая в парламенте страны.

Ранее Симонян заметил, что атака на Нагорный Карабах и оккупация территории Армении – это разные вещи с точки зрения права. По его словам, Азербайджан совершил операцию в Нагорном Карабахе, имея под рукой "как минимум 3-4 резолюции СБ ООН". Вместе с тем, речь не идет об оправдании войны в Нагорном Карабахе.

На вопрос одного из депутатов, почему он считает, что резолюции СБ ООН позволяли Азербайджану «напасть» на Нагорный Карабах, Симонян напомнил, что Нагорный Карабах не был признан независимым государством, и юридически оставался в составе Азербайджана.

"Речь идет о праве, и ничего нового в моих высказываниях нет", – заявил Симонян.

"Факт остается фактом: территория, о которой мы говорим, была и есть международно признанной территорией Азербайджана", – подчеркнул председатель парламента.