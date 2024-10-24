Комиссар ЕС Николас Шмит от имени Жозепа Бореля потребовал от Азербайджана освободить политзаключенных и выполнять свои международные обязательства (видео)

Комиссар ЕС Николас Шмит от имени Жозепа Бореля потребовал от Азербайджана освободить политзаключенных и выполнять свои международные обязательства (видео)

22 октября на заседании Европарламента в Страсбурге в ходе дебатов о конфликте между Арменией и Азербайджаном, выступил комиссар ЕС по вопросам занятости и социальных прав Николас Шмит. Он зачитал заявление от имени Верховного представителя ЕС по иностранным делам и безопасности Жозепа Бореля.

«Дебаты проводятся накануне конференции ООН по изменению климата COP29 в Баку, и это мероприятие привлечет внимание мира к Азербайджану. Конференция будет возможностью для властей Азербайджана продемонстрировать приверженность своим международным обязательствам в области прав человека. Это возможность обратить вспять тревожную тенденцию последних лет, когда пространство для гражданского общества все больше сокращается, усиливаются репрессии против независимых СМИ и инакомыслящих, а также растет число произвольных арестов», - сказал Шмит.

При этом, он упомянул «ряд особенно тревожных случаев, включая судьбу Губада Ибадоглу, Ильхамиза Гулиева, Бахтияра Гаджиева, Алескера Мамедли и Анара Мамедли. Их стало еще больше, намного больше, включая с этого лета молодого ученого и активиста за мир, обучающегося в Праге Бахруза Самедова, который был арестован во время посещения семьи в Азербайджане».

«Наша позиция ясна: правительство Азербайджана должно освободить всех, кто был задержан за осуществление своих основных прав, включая журналистов, правозащитников и политических активистов. Пытки и жестокое обращение категорически запрещены международным правом, и любые сообщения о злоупотреблениях должны быть оперативно и беспристрастно расследованы. Власти должны обеспечить надлежащую правовую процедуру, достойное обращение со всеми задержанными и доступ к надлежащей медицинской помощи в соответствии с международными стандартами. Мы, в частности, призываем правительство незамедлительно снять запрет на поездки доктора Ибадоглу, чтобы позволить ему получить доступ к необходимому ему медицинскому лечению за рубежом.

Мы также надеемся, что правительство Азербайджана пересмотрит запрет на поездки, наложенный на 76 членов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) только за то, как они проголосовали в ПАСЕ. Участие Азербайджана в Совете Европы отвечает фундаментальным интересам всех азербайджанцев и всей Европы.

COP29 предоставляет международному сообществу возможность повторить эти сообщения. Во время своих двух недавних визитов в Баку комиссар по борьбе с изменением климата, Вопке Хекстра поднял вопрос о ситуации с правами человека перед властями и встретился с представителями гражданского общества, включая финалиста премии Сахарова 2024 года доктора Ибадоглу.

COP29 также является исторической возможностью для мира. Азербайджан и Армения никогда не были так близки к преодолению десятилетий конфликта. Конференция станет историческим шансом для Азербайджана и Армении продемонстрировать миру свою приверженность миру и проявить политическую волю для подписания мирного соглашения.

Как Европейский союз, мы продолжаем оказывать полную поддержку процессу нормализации и готовы мобилизовать необходимые ресурсы, чтобы позволить всем сторонам пожинать плоды прочного и устойчивого мира.

Азербайджан стоит перед важным выбором — как в отношении ситуации с правами человека в стране, так и мирного процесса с соседом. Мы должны держать наши каналы связи открытыми и использовать наши отношения для продвижения прав человека, мира и стабильности — в Азербайджане и во всем регионе», - заключил Шмит.

По завершению дебатов, в ходе которых евродепутаты выразили поддержку заявлению Жозапа Бореля, озвученному Шмитом, Еврокомиссар сказал, что надеется на позитивные импульс со стороны Азербайджана.

«Месть за осуществление свободы выражения мнений является явным нарушением международного права в области прав человека. Все произвольно задержанные должны быть освобождены и иметь полный доступ к необходимой им медицинской помощи. Именно благодаря этому парламенту эти сообщения передаются громко и четко.

Мы должны повторить нашу обеспокоенность ситуацией с правами человека в Азербайджане в отношении свободы слова, собраний и ассоциаций, а также демократии.

Мы также должны продолжать призывать Азербайджан содействовать международному доступу в Карабах, чтобы обеспечить независимый мониторинг ситуации на местах, и особенно позволить карабахским армянам использовать право на безопасное возвращение.

Правда, что у нас имеются отношения с Азербайджаном в энергетическом секторе и других областях. Но это не мешает нам решительно выражать обеспокоенность и осуждение», - заключил Шмит.

Некоторое время спустя пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде в свойственной ему манере заявил: «Мы решительно отвергаем неприемлемое, безосновательное и полностью предвзятое заявление, сделанное в адрес Азербайджана еврокомиссаром по вопросам занятости и социальных прав Николасом Шмидтом.

Это заявление комиссара, подготовленное Европейской службой внешних действий (EFSA), совершенно далеко от реальности и является очередной неудачной попыткой вмешательства во внутренние дела Азербайджана.

Утверждения о том, что некоторые граждане Азербайджана привлекаются к уголовной ответственности в силу своих политических убеждений или взглядов или что уголовные дела с участием лиц, выдающих себя за журналистов или правозащитников, имеют политическую подоплеку, в корне неверны».

По словам представителя МИД, такой «вредный подход» ЕС и Европарламента доказал свою неэффективность и лишь «осложняет» отношения Азербайджан-Европа.

Далее он обвинил Европу в игнорировании собственных проблем и в сфере прав человека, росте исламофобии и неоколониальной политике, и игнорирование кровавых протестов в Новой Каледонии.

«Еврокомиссар не имеет морального права поговорить о проблемах прав человека в Азербайджане и мирных усилиях между Азербайджаном и Арменией», - говорит представитель МИД Азербайджана.