Комиссар Совета Европы по правам человека Майкл O`Флаери
Комиссар Совета Европы призвал Баку освободить журналистов и активистов
Комиссар Совета Европы по правам человека Майкл O`Флаери призвал президента Ильхама Алиев освободить из тюрем правозащитников, журналистов и активистов.
18 ноября пресс-служба Совета Европы опубликовала текст послания, в котором комиссар «просит власти немедленно освободить всех правозащитников, журналистов и активистов гражданского общества, которые находятся в заключении за свою законную деятельность или за выражение несогласных или критических мнений, снять с них уголовные обвинения, а также связанные с ними ограничения, включая запрет на выезд за границу»
О'Флаэрти, в частности, выразил беспокойство фактами ареста Акифа Гурбанова и Алескера Мамедли, Имрана Алиева и Анара Мамедли, обвиненных в контрабанде.
По аналогичным обвинениям были арестованы более десятка сотрудников и журналистов трех СМИ (Abzas Media, Kanal 13 и Toplum TV).
«Я обеспокоен сообщениями, что уголовные дела против этих правозащитников, журналистов и активистов были возбуждены в связи с осуществлением ими своей законной деятельности», - говорится в письме.
Комиссар также отмечает «тревожную тенденцию произвольных арестов и задержаний критиков правительства, активистов гражданского общества сопровождающихся злоупотреблениеми уголовным законодательством и нарушениями верховенства закона».
Комиссар просит власти Азербайджана «провести эффективное расследование утверждений о жестоком обращении с рядом правозащитников, журналистов и активистов во время содержания под стражей в полиции, а также обеспечить соблюдение прав на доступ к адвокату и к адекватной медицинской помощи».
Он настоятельно призывает власти Азербайджана «обеспечить соответствие всех законов и практик, связанных со свободой ассоциацийи, мирных собраний и выражения мнений, а также положением правозащитников, журналистов и активистов гражданского общества стандартам Совета Европы в области прав человека, в том числе путем полного выполнения соответствующих постановлений Европейского суда по правам человека».
«Я с нетерпением жду продолжения диалога и сотрудничества с властями Азербайджана, в том числе в контексте визита в страну», - резюмирует О'Флаэрти.
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