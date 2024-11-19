Рио-конвенции: Зеленая группа привержена основным принципам глобальной солидарности, общей ответственности и неотложных коллективных действий

Этот год знаменует собой важный момент — год тройных Конференций сторон (COP), в ходе которого конференции сторон в рамках трех Рио-конвенций — по биологическому разнообразию, изменению климата и борьбе с опустыниванием — проходят в последовательные месяцы. В то время как Конференция сторон Конвенции о биологическом разнообразии (CBD COP 16) в Колумбии уже завершилась, мир готовится к Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (UNFCCC COP 29) в Азербайджане в ноябре и Конференции сторон Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием (UNCCD COP 16) в Саудовской Аравии в декабре.

Эти три конференции являются ключевыми форумами, способствующими решению взаимосвязанных элементов текущего тройного планетарного кризиса — утраты биологического разнообразия, изменения климата и загрязнения окружающей среды. Эти проблемы наносят серьезный ущерб планете и грозят значительно ухудшить качество жизни в ближайшие десятилетия, если не будут приняты срочные и скоординированные меры по поиску решений и защите того, что еще можно спасти.

Действия должны быть скоординированы на международном уровне через межсекторный подход, включающий науку и международное сотрудничество. Это является основным принципом, продвигаемым Зеленой группой с 2009 года, подчеркивающим важность внешней политики в продвижении коллективных действий, необходимых для решения наиболее актуальных экологических вызовов планеты. Итоги этих конференций определят глобальную траекторию защиты экосистем и обеспечения устойчивого будущего для будущих поколений.

Согласованное расписание Рио-конвенций создает уникальную возможность для формирования более сплоченной и значимой глобальной экологической повестки, объединяя разнообразных заинтересованных участников из разных секторов и регионов. Это также способствует обмену знаниями, ресурсами, стратегиями и инновационными решениями, адаптированными к уникальным потребностям различных экосистем и сообществ. Объединяя усилия правительств, бизнеса, гражданского общества, коренных народов и научных сообществ, конференции усиливают глобальную координацию, способствуя более эффективным долгосрочным решениям для решения наиболее острых экологических проблем планеты, которые также имеют значительные социальные и политические последствия. В этот важный момент заинтересованные стороны должны гарантировать, что принимаемые политические решения и действия будут своевременными и всеобъемлющими в решении наших общих планетарных вызовов.

Поскольку эти вызовы выходят за национальные границы, министры Зеленой группы считают, что для их решения требуется коллективное глобальное усилие, превышающее возможности любой отдельной страны. Необходимость сотрудничества также подчеркивается очевидной связью между экологическими проблемами и вопросами мира и безопасности. Поскольку изменение климата усугубляет нехватку ресурсов, вызывает экстремальные погодные явления, перемещает сообщества и повышает риск конфликтов из-за жизненно важных ресурсов, таких как вода, земля и продовольствие, оно усиливает существующее неравенство и ослабляет социальную устойчивость. Поскольку важные ресурсы, такие как вода, часто пересекают национальные границы, принятие трансграничного подхода к их управлению необходимо для обеспечения справедливого и равного доступа для всех.

Безопасность водных ресурсов является центральным элементом устойчивого развития, образуя важную связь с продовольственными системами, природой, биоразнообразием и энергетикой. По мере усиления глобального климатического давления потребность в инновационных решениях и значительных инвестициях в управление водными ресурсами становится первостепенной задачей. Обеспечение безопасности водных ресурсов должно находиться в центре повестки предстоящих конференций COP, подчеркивая его важную роль в повышении устойчивости, защите экосистем и обеспечении продовольственной безопасности для будущих поколений. В этом контексте мы приветствуем Конференцию ООН по океанам 2025 года, проводимую совместно Коста-Рикой и Францией, а также Конференцию ООН по водным ресурсам 2026 года, организованную ОАЭ и Сенегалом, которые будут важными для ускорения достижения ЦУР 6 и ЦУР 14, подчеркивая связь океана и климата и интегрированный водный цикл как важные компоненты для обеспечения устойчивого использования океанов и их ресурсов, а также устойчивого управления и доступа к воде для всех, способствуя глобальной климатической устойчивости.

Эффективное трансграничное управление ресурсами помогает уменьшить экологический дефицит и способствует сотрудничеству между странами, снижая риск конфликта. Без скоординированных и решительных глобальных действий растущая нехватка ресурсов и ухудшение состояния окружающей среды могут привести к обострению напряженности и потенциально спровоцировать конфликты. Государства должны активно участвовать на высшем уровне, чтобы коллективные действия также решали широкий спектр политических последствий экологической деградации. Такой подход укрепит глобальную солидарность и усилит многостороннюю систему, способствуя единому ответу на экологические кризисы.

Министры Зеленой группы:

Таня Файон, министр иностранных дел и европейских дел, вице-премьер-министр Республики Словения

Жозе Филомено ди Карвалью Диаш Монтейру, министр иностранных дел, сотрудничества и региональной интеграции Республики Кабо-Верде

Арнольдо Андре Тиноко, министр иностранных дел и вероисповедания Республики Коста-Рика

Доктор Вивиан Балакришнан, министр иностранных дел Республики Сингапур

Доктор Амна бинт Абдалла Аль Дахак, министр изменения климата и окружающей среды Объединенных Арабских Эмиратов