Комитет министров Совета Европы призвал Азербайджан исполнять решения ЕСПЧ

Комитет министров Совета Европы на заседании 17-19 сентября рассмотрел вопросы, касающиеся контроля за исполнением решением Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Среди этих вопросов и были дела из Азербайджана, сообщили Turan в пресс-службе Совета Европы.

В частности, дела из «группы Махмудов и Агазаде против Азербайджана», в основном касаются нарушений права заявителей-журналистов на свободу выражения мнения, применения несоразмерных уголовных санкций, в частности тюремных сроков за клевету и произвольного применения других положений Уголовного кодекса.

Комитет министров «с интересом» принял к сведению информацию, представленную властями, о том, что на практике национальные суды по-прежнему в значительной степени воздерживаются от использования тюремного заключения в качестве наказания за клевету.

Вместе с тем, также с обеспокоенностью было отмечено, что в некоторых случаях за диффамацию может последовать уголовное наказание в виде тюремного заключения.

Комитет министров с сожалением отметил «продолжающуюся неспособность властей» привести внутреннее законодательство в соответствие с требованиями статьи 10 (свобода выражения) Конвенции. В частности, путем устранения тюремного наказания за диффамацию.

Комитет министров повторили свой призыв к властям удвоить усилия по улучшению судебной практики, чтобы уголовные положения не применялись произвольно, чтобы обеспечить прессе возможность свободно осуществлять свою жизненно важную роль общественного контролера.

Комитет министров в сентябре 2025 года вновь рассмотрит дела этой группы.

Властям рекомендовано предоставить информацию по всем нерешенным вопросам заблаговременно до этого заседания.

Если к этому времени не будет ощутимого прогресса, и в частности в отношении законодательных поправок, касающихся диффамации, то Комитет министров рассмотрит проект промежуточной резолюции.

Комитет министров также рассмотрел дела из «группы Анар Мамедли против Азербайджана».

Речь идет о семи представителях гражданского общества и медиа Азербайджана - Анаре Мамедли, Интигаме Алиеве, Хадидже Исмайловой, Лейле Юнус и Арифе Юнус, Байраме Мамедове (ныне покойном) и Гиясе Ибрагимове, в отношении которых были нарушены статьи 5 (право на свободу и личную неприкосновенность) и 18 (пределы использования ограничений в отношении прав) Европейской конвенции.

Комитет с сожалением отметил, что заявители все еще не оправданы.

Комитет призвал власти в срочном порядке активизировать усилия для реабилитации заявителей, полного восстановления их гражданских и политических прав.

Отметим, что Анар Мамедли в апреле этого года вновь был арестован по обвинению в контрабанде и его дело вызвало критику местных и международных правозащитных структур.

Комитет министров также рассмотрел дело «Саргсян против Азербайджана».

Это дело касается имущественных прав беженца армянского происхождения в период первой Карабахской войны.

В 2017 г. ЕСПЧ постановил, что Азербайджан должен выплатить потомкам заявителя компенсацию.

Однако это решение не исполнено.

Комитет министров также констатировал, что Армения все еще не выполнено решение по делу «Чырагов и другие против Армении», касающееся нарушения имущественных прав бывших вынужденных переселенцев из Лачынского района.