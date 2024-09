Ортодоксальный взгляд на 30-летие «Контракта века»

30 лет назад, 20 сентября 1994 года, Азербайджан подписал Соглашение о разделе продукции (СРП) с иностранными компаниями по разработке нефтяных месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли» (АЧГ), расположенных в Каспийском море. СРП по АЧГ, первоначально установленное на 30 лет, было продлено 14 сентября 2017 года до конца 2049 года, тем самым начав вторую фазу «Контракта века».

30-летний период достаточен для оценки места «Контракта века» в современной истории Азербайджана и его роли в формировании национальной экономики. Хотя такие оценки проводятся периодически, мы попытаемся завершить оценку по случаю COP29, которую принимает Азербайджан, отмечая 30-ю годовщину подписания первого контракта. Это хорошая возможность как для ретроспективных, так и для перспективных взглядов.

1. «Контракт века» обеспечил устойчивый рост национальной экономики

В связи с 30-летием этого соглашения рассмотрим макроэкономические показатели, сформированные под влиянием и результатами реализуемой до настоящего времени нефтегазовой политики. За последние два десятилетия нефтегазовый сектор, играющий ведущую роль в национальной экономике, продемонстрировал существенные позиции во внешней торговле, особенно по объему экспорта, и в формировании государственных доходов.

Примечание: В 2023 году нефтегазовый сектор, доля которого в ВВП составила 33,82%, привлек 30,87% всех инвестиций, направленных в основной капитал в этом году[1]. По сравнению с 2022 годом темпы роста объема инвестиций в нефтегазовый сектор были выше (10,9%), чем темпы роста объема средств, направленных в ненефтегазовый сектор (9,3%). В 2023 году объем внешнеторгового оборота составил 51,2 млрд долларов США, из которых экспортные операции составили 33,9 млрд долларов США, а реализация товаров нефтегазового сектора составила 90,12%[2]. В 2023 году доходы от нефтегазового сектора составили 51,52% фактических доходов государственного бюджета[3].

2. «Контракт века» сыграл важную роль в инициировании мегапроектов для Азербайджана

В частности, через два года после подписания «Контракта века», в 1996 году, был подписан контракт между BP и SOCAR на разработку газового месторождения «Шахдениз». Пять лет спустя, в 1999 году, на саммите НАТО в Стамбуле была сделана декларация о строительстве магистрального экспортного трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан. Шесть лет спустя, 12 марта 2001 года, было подписано «Соглашение о купле-продаже природного газа» между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой о поставках азербайджанского природного газа в Турцию.

Таким образом, посредством соглашений, подписанных под влиянием и по результатам «Контракта века», Азербайджан внес вклад не только в энергетическую безопасность соседней Грузии и братской Турции, но и Европы.

3. «Контракт века» представил Азербайджан миру как страну-экспортера нефти

По первоначальным оценкам[4], контрактные месторождения АЧГ содержат запасы в размере 4,6 млрд баррелей нефти (обновленные оценки — 5,4 млрд баррелей) и 3,5 трлн кубометров попутного газа. Согласно последним данным, опубликованным BP[5], с начала добычи в ноябре 1997 года до конца второго квартала 2024 года с АЧГ было добыто 593 млн тонн (примерно 4,4 млрд баррелей) нефти. Более 4,3 млрд баррелей нефти АЧГ было транспортировано на мировые рынки по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан. С начала добычи до конца второго квартала 2024 года в Азербайджан было поставлено около 57 млрд кубометров попутного газа АЧГ.

Как представляется, основную часть экспортной нефти Азербайджана составляют продукты, полученные в результате эксплуатации месторождений АЧГ.

4. «Контракт века» способствовал притоку иностранных инвестиций в Азербайджан

По первоначальным оценкам, стоимость «Контракта века» была установлена ​​в размере 14 млрд долларов США. Однако капитальные затраты проекта АЧГ за 30-летний период существенно выросли, составив к концу второго квартала 2024 года 45 млрд долларов США.

Как видно, BP, оператор «Контракта века», и ее партнеры за 30 лет инвестировали в экономику Азербайджана 45 миллиардов долларов США только для эксплуатации месторождений АЧГ, что в среднем составляет около 1,5 миллиарда долларов США в год. Кроме того, согласно заявлению Тамам Баятлы, руководителя отдела по связям с общественностью «BP-Azerbaijan»[6], от 13 сентября 2023 года, BP и ее партнеры на сегодняшний день направили 84 миллиарда долларов США инвестиций в проекты в Азербайджане, Грузии и Турции, из которых 30 процентов, или 25,2 миллиарда долларов США, принадлежат BP.

5. «Контракт века» сыграл решающую роль в формировании государственных доходов и расходов Азербайджана

В частности, в рамках проекта разработки нефтегазовых месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли» (АЧГ) в период с 2001 года по 1 сентября 2024 года Азербайджан получил более 174,4 млрд. долларов США чистой прибыли. Этот доход сыграл значительную роль в формировании государственной финансовой системы Азербайджана, в частности, в деятельности Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики и государственного бюджета.

За 25 лет деятельности Фонда его доходы составили 202,1 млрд. долл. США, из которых 189 млрд. долл. США были получены от нефтегазовых контрактов. За счет перечислений в государственный бюджет 128,9 млрд. долл. США Фонд достиг финансового равновесия и профинансировал реализацию важных проектов[7].

6. «Контракт века» спас Азербайджан от ловушки среднего дохода[8]

В частности, за 20-летний отчетный период по месторождению АЧГ самая высокая добыча была зафиксирована в 2010 году — 300 миллионов баррелей. Однако по сравнению с предыдущими годами наблюдалось резкое снижение добычи нефти на АЧГ: 38 миллионов баррелей в 2011 году, 16 миллионов баррелей в 2017 году, 20 миллионов баррелей в 2020 году и 19 миллионов баррелей в 2023 году. В 2023 году показатель добычи нефти на АЧГ составил 44,5 процента от пиковой добычи в 2010 году, что на 100 миллионов баррелей и 43 процента меньше, чем в 2014 году.

Резкое снижение добычи на месторождении АЧГ стало наблюдаться в 2018 году. По прогнозам, эта тенденция сохранится до 2025 года, а годовая добыча стабилизируется на уровне около 119 миллионов тонн в период с 2025 по 2027 год. Причиной этого снижения является строительство нового проекта стоимостью 6 миллиардов долларов — проекта Азери-Центрально-Восточный (ACE), который является следующим шагом в освоении АЧГ после продления контракта 14 сентября 2017 года и начала строительства 19 апреля 2019 года. Проект включает в себя новую морскую платформу и другие объекты с производственной мощностью до 100 000 баррелей в сутки. Прогнозируется, что в течение срока эксплуатации проекта будет добыто в общей сложности до 300 миллионов баррелей нефти. 16 апреля 2024 года с платформы ACE была добыта первая нефть. Проект ACE предотвращает резкое снижение добычи на месторождениях АЧГ.

7. «Контракт века» привел к неравенству доходов в Азербайджане

Доходы, полученные от нефти в рамках «Контракта века», привели к неэффективному управлению государственными расходами и распределению средств в непродуктивные сектора в отсутствие экономической либерализации. Это привело к расширению коррупции, серьезной проблеме для национального экономического развития и благосостояния, ускорению инфляции, росту стоимости жизни населения, обесцениванию доходов и искажению показателей социального обеспечения в отчетный период. По данным Transparency International, в 2024 году Азербайджан набрал 23 из 100 баллов и занял 154-е место среди 180 стран по уровню коррупции. В настоящее время в Азербайджане процветает коррупция, а автократия и слабые правовые системы создают среду, благоприятствующую ее широкому распространению. Следовательно, граждане Азербайджана, все больше страдающие от коррупции, вынуждены поддерживать существующий режим.

8. «Контракт века» ознаменовал начало новой эпохи в политической истории Азербайджана

Доходы, полученные от этого контракта, финансировали ключевые столпы авторитарного управления в Азербайджане, такие как правоохранительные органы, прокуратура и судебная система. За последние 20 лет из 30-летнего периода в Азербайджане наблюдался рост коррупции, подавления свобод и ограничения демократии. В течение отчетного периода Азербайджан неизменно входил в число «несвободных» стран по индексу «Свобода в мире». Организация «Репортеры без границ» поставила Азербайджан на 164-е место из более чем 180 стран в Индексе свободы прессы.

9. «Контракт века» создал новые экологические проблемы в Азербайджане

В частности, объем сжигаемого газа на Сангачальском терминале и в море неуклонно растет. По данным Института энергетики[9], объем сжигаемого газа в Азербайджане в 2023 году достиг 0,8 млрд кубометров, что вдвое больше, чем в 2022 году, и в 2,6 раза больше, чем в 2021 и 2020 годах. Кроме того, выбросы эквивалентов диоксида углерода от производства энергии, технологических выбросов, метана и сжигания на автозаправочных станциях составили 54,3 млн тонн эквивалентов диоксида углерода в 2023 году. Это на 10,3 процента больше по сравнению с 2022 годом, на 17,5 процента больше по сравнению с 2021 годом и на 25,1 процента больше по сравнению с 2020 годом. Все эти факторы создают проблемы для Азербайджана в достижении своих целей по сокращению выбросов углерода на 35 процентов к 2030 году и на 40 процентов к 2050 году[10].

