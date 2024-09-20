Азербайджан не соответствует минимальным требованиям фискальной прозрачности – госдеп США
Азербайджан не соответствует минимальным требованиям фискальной прозрачности – госдеп США
В четверг Государственный департамент США опубликовал свой ежегодный Отчет о фискальной прозрачности. В нем анализируется бюджетная прозрачность правительств, получающих помощь США. Госдеп оценил Азербайджан как не соответствующий минимальным требованиям фискальной прозрачности на 2024 год, и не достигший значительного прогресса в этом направлении, сообщает вашингтонский корреспондент TURAN.
Согласно отчету, хотя правительство Азербайджана, частично отразило в законодательных и нормативных актах критерии и процедуры присуждения контрактов и лицензий на добычу природных ресурсов, однако неясно, следовало ли оно этим процедурам на практике.
Вместе с тем, авторы отмечают, что в течение отчетного периода проект бюджета, принятый бюджет и отчет об исполнении были общедоступны, в том числе онлайн.
«Они предоставили практически полную картину доходов правительства. Бюджетные документы раскрыли ассигнования государственным предприятиям и их доходы. Информация о долговых обязательствах, включая долг крупных государственных предприятий, была общедоступной и обновлялась в разумные сроки», — далее говорится в отчете.
В отчете этого года изложены два шага, которые Азербайджан мог бы предпринять для повышения фискальной прозрачности. Этими шагами являются: полное указание в законе или нормативных актах критериев и процедур присуждения контрактов на добычу природных ресурсов, и соблюдение требований этих документов на практике.
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