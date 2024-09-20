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(4 часа назад)
Азербайджан не соответствует минимальным требованиям фискальной прозрачности – госдеп США

Азербайджан не соответствует минимальным требованиям фискальной прозрачности – госдеп США

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Алекс Рауфоглу
Алекс Рауфоглу

Вашингтонский корреспондент

Азербайджан не соответствует минимальным требованиям фискальной прозрачности – госдеп США

В четверг Государственный департамент США опубликовал свой ежегодный Отчет о фискальной прозрачности.  В нем  анализируется бюджетная прозрачность правительств, получающих помощь США. Госдеп оценил Азербайджан как не соответствующий минимальным требованиям фискальной прозрачности на 2024 год, и не достигший  значительного прогресса в этом направлении, сообщает вашингтонский корреспондент TURAN.

Согласно отчету, хотя правительство Азербайджана, частично отразило в законодательных и нормативных актах критерии и процедуры присуждения контрактов и лицензий на добычу природных ресурсов, однако неясно, следовало ли оно этим процедурам на практике.

Вместе с тем, авторы отмечают, что в течение отчетного периода проект бюджета, принятый бюджет и отчет об исполнении были общедоступны, в том числе онлайн.

«Они предоставили практически полную картину доходов правительства. Бюджетные документы раскрыли ассигнования государственным предприятиям и их доходы. Информация о долговых обязательствах, включая долг крупных государственных предприятий, была общедоступной и обновлялась в разумные сроки», —  далее говорится в отчете.

В отчете этого года изложены два шага, которые Азербайджан мог бы предпринять для повышения фискальной прозрачности. Этими шагами являются: полное указание в законе или нормативных актах критериев и процедур присуждения контрактов на добычу природных ресурсов,  и  соблюдение требований этих документов на практике.

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