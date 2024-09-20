Создана Международная ассоциация «Евразийский транспортный маршрут»

Главы железнодорожных администраций Азербайджана, Турции, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Китая и Австрии подписали протокол о создании Международной ассоциации «Евразийский транспортный маршрут». Соглашение, оформленное в ходе консультативной встречи, знаменует собой важный шаг на пути к укреплению сотрудничества в растущей евразийской логистической сети.

На встрече были обозначены ключевые аспекты структуры ассоциации, включая формирование рабочих групп и обсуждения по цифровизации, коммерческим стратегиям, логистическим услугам и развитию инфраструктуры. Представители также обменялись мнениями о нормативно-правовой базе и роли маркетинга и коммуникаций в продвижении транспортного маршрута. Эта инициатива появилась в период быстрых изменений в глобальной логистике, вызванных ростом грузопотоков из Китая в Европу, которые, как ожидается, еще больше возрастут в ближайшие годы.

Председатель ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (ADY) Ровшан Рустамов отметил устойчивый ежегодный рост железнодорожных грузоперевозок, заявив, что в мире они растут примерно на 5%. Он предположил, что эта тенденция, вероятно, продолжится, отметив, что мировой рынок железнодорожных грузоперевозок приближается к годовому объему в 300 миллиардов долларов. По прогнозам исследовательской группы, к 2025 году мировой грузооборот железнодорожных грузоперевозок может достичь 12 триллионов тонна-километров, а к 2050 году — 28 триллионов онна-километров.

Ключевой частью этого роста является железная дорога Баку-Тбилиси-Карс (БТК), которая уже была выбрана для перевозки грузов из Китая. Рустамов рассказал о планируемой к концу года отправке 300 контейнерных маршрутных поездов из Китая по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (Средний коридор). «В марте первый контейнерный поезд из порта Сиань прибыл в Баку всего за 11 дней. В среднем эти маршрутные поезда добираются до Азербайджана за 8-10 дней и до грузинских портов за 12 дней», - сказал Рустамов. Ожидаемый объем груза составляет около 420 000 тонн.

Несмотря на отсутствие прямого доступа к открытому морю, Азербайджан позиционирует себя как критически важный узел международных перевозок, играя ключевую роль в соединении Азии и Европы посредством инвестиций в транспортную инфраструктуру. Азербайджан не только расширяет Средний коридор, но и продвигает планы по железной дороге Баку-Нахчыван-Карс через Иран, что может значительно повысить транзитный потенциал страны. Рустамов отметил, что развитие коридора Север-Юг еще больше усилит логистическое влияние Азербайджана.

Другим ключевым проектом является железнодорожная линия Китай-Кыргызстан-Узбекистан, которая обещает открыть новые логистические пути для Центральной Азии и за ее пределами, связывая такие страны, как Таджикистан, Туркменистан, Афганистан и Пакистан, с мировыми рынками. Рустамов также указал на будущие возможности интеграции Среднего коридора с формирующимся Трансафганским маршрутом, создавая еще более надежную связь между Азией и Европой.

Рустамов подчеркнул, что президент Ильхам Алиев последовательно поддерживает роль Азербайджана в инициативе Китая «Один пояс, один путь». «В сотрудничестве с нашими партнерами мы добиваемся существенного прогресса в развитии Транскаспийского международного транспортного коридора, что является ярким проявлением этой инициативы», — заключил Рустамов.