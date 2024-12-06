Комитет защиты прав Игбала Абилова призвал освободить всех политзаключенных в Азербайджане

Комитет защиты прав исследователя Игбала Абилова призвал освободить его, как и всех политических заключенных в Азербайджане, обвинив власти в системных репрессиях против журналистов, активистов и представителей интеллигенции.

В заявлении, опубликованном четверг, Комитет утверждает, что на протяжении более двух десятилетий власти подавляют свободу слова и гражданские свободы, преследуя людей по сфабрикованным обвинениям.

Так, обвинения в получении иностранных грантов часто используются для запугивания молодого поколения и подавления инакомыслия.

В заявлении подчеркивается, что задержанные часто изображаются преступниками, в нарушение презумпции невиновности. Такая практика нацелена на подрыв общественного доверия и репутации арестованных.

Среди политзаключенных — молодой научный сотрудник Белорусского государственного университета Игбал Абилов. Он был задержан по обвинению в государственной измене, якобы за сотрудничество с армянской разведкой. Комитет опровергает эти обвинения, заявляя, что Абилов специалист по истории и культуре Дальнего Востока, России, Турции, Ирана, Азербайджана и талышского народа. Его работа несправедливо политизирована.

Абилов также издавал журнал «Вестник Талышской национальной академии», по языку, истории и культуре талышской общины. Его арест вызвал критику международных организаций, в связи с утверждениями о дискриминации талышских активистов в Азербайджане.

В заключении Комитет призвал власти Азербайджана прекратить репрессии против свободы слова и освободить Абилова и других политических заключенных.