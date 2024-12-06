Игбал Абилов
Комитет защиты прав Игбала Абилова призвал освободить всех политзаключенных в Азербайджане
Комитет защиты прав исследователя Игбала Абилова призвал освободить его, как и всех политических заключенных в Азербайджане, обвинив власти в системных репрессиях против журналистов, активистов и представителей интеллигенции.
В заявлении, опубликованном четверг, Комитет утверждает, что на протяжении более двух десятилетий власти подавляют свободу слова и гражданские свободы, преследуя людей по сфабрикованным обвинениям.
Так, обвинения в получении иностранных грантов часто используются для запугивания молодого поколения и подавления инакомыслия.
В заявлении подчеркивается, что задержанные часто изображаются преступниками, в нарушение презумпции невиновности. Такая практика нацелена на подрыв общественного доверия и репутации арестованных.
Среди политзаключенных — молодой научный сотрудник Белорусского государственного университета Игбал Абилов. Он был задержан по обвинению в государственной измене, якобы за сотрудничество с армянской разведкой. Комитет опровергает эти обвинения, заявляя, что Абилов специалист по истории и культуре Дальнего Востока, России, Турции, Ирана, Азербайджана и талышского народа. Его работа несправедливо политизирована.
Абилов также издавал журнал «Вестник Талышской национальной академии», по языку, истории и культуре талышской общины. Его арест вызвал критику международных организаций, в связи с утверждениями о дискриминации талышских активистов в Азербайджане.
В заключении Комитет призвал власти Азербайджана прекратить репрессии против свободы слова и освободить Абилова и других политических заключенных.
-
- Актуальный репортаж
- 6 декабрь 2024 13:10
-
Политика
-
- 7 декабрь 2024, 13:01
Организация в защиту прессы «Репортеры без границ» осудила аресты сотрудников Meydan TV.
-
- 7 декабрь 2024, 11:39
“Я с глубоким сожалением узнал об аресте журналистов, сотрудничающих с Meydan TV.
-
- 7 декабрь 2024, 10:59
Базирующийся в Нью-Йорке Международный Комитет по защите журналистов (КЗЖ) осудил задержание в Азербайджане шести журналистов и работников СМИ, в том числе 5 сотрудников Meydan TV и одного журналиста-фрилансера.
-
Грузинские спецподразделения разогнали антиправительственных демонстрантов на проспекте Руставели в Тбилиси в ночь с пятницы на субботу, что стало первым подобным разгоном за три дня протестов. Власти применили водометы и слезоточивый газ, чтобы очистить территорию возле парламента Грузии от протестующих. Несколько демонстрантов были задержаны.
Написать отзыв