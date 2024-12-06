Учебный курс НАТО в Баку
Учебный курс НАТО в Баку
В рамках Программы сотрудничества по индивидуальному партнерству между Минобороны Азербайджана и НАТО, мобильная тренинговая группа Командования объединенных сил в Брунссуме провела учебно-тренировочный курс в Баку.
Как сказано в сообщении Минобороны, курс был организован в Центре военных игр Института военного управления Национального университета обороны.
Курсом, были охвачены темы планирования и проведения учений НАТО на оперативно-тактическом уровне.
По итогам курса была отмечена важность подобных курсов для расширения сотрудничества между Азербайджаном и НАТО.
Было подчеркнуто, что основная цель курса - ознакомление с процессом планирования и проведения учений НАТО на оперативно-тактическом уровне.
В заключение участникам были вручены сертификаты.
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