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(47 минут назад)
Учебный курс НАТО в Баку

Учебный курс НАТО в Баку

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Учебный курс НАТО в Баку

В рамках Программы сотрудничества по индивидуальному партнерству между Минобороны Азербайджана и НАТО, мобильная тренинговая группа Командования объединенных сил в Брунссуме  провела учебно-тренировочный курс в Баку.

Как сказано в сообщении Минобороны,  курс был организован в Центре военных игр Института военного управления Национального университета обороны.

Курсом, были охвачены темы планирования и проведения учений НАТО на оперативно-тактическом уровне.

По итогам курса была отмечена важность подобных курсов для расширения  сотрудничества между Азербайджаном и НАТО.

Было подчеркнуто, что основная цель курса - ознакомление с процессом планирования и проведения учений НАТО на оперативно-тактическом уровне.

В заключение участникам были вручены сертификаты.

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