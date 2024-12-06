Учебный курс НАТО в Баку

В рамках Программы сотрудничества по индивидуальному партнерству между Минобороны Азербайджана и НАТО, мобильная тренинговая группа Командования объединенных сил в Брунссуме провела учебно-тренировочный курс в Баку.

Как сказано в сообщении Минобороны, курс был организован в Центре военных игр Института военного управления Национального университета обороны.

Курсом, были охвачены темы планирования и проведения учений НАТО на оперативно-тактическом уровне.

По итогам курса была отмечена важность подобных курсов для расширения сотрудничества между Азербайджаном и НАТО.

Было подчеркнуто, что основная цель курса - ознакомление с процессом планирования и проведения учений НАТО на оперативно-тактическом уровне.

В заключение участникам были вручены сертификаты.