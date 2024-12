Народные протесты в Грузии против фальсификации выборов не утихают

Митинги в Тбилиси, Батуми и других грузинских городах идут уже восемь ночей подряд. Протестующие требуют отпустить всех задержанных и провести перевыборы парламента. Шесть ночей полиция разгоняла акции в Тбилиси, были массовые задержания, иногда в жёсткой форме.

Всего во время ночных протестов было задержано более трёхсот человек, ещё семерых представителей оппозиции арестовали 4 декабря, днем.

На кадрах - проспект Руставели поздно вечером 5 декабря.

