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(45 минут назад)
Народные протесты в Грузии против фальсификации выборов не утихают

Народные протесты в Грузии против фальсификации выборов не утихают

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Народные протесты в Грузии против фальсификации выборов не утихают

Митинги в Тбилиси, Батуми и других грузинских городах идут уже восемь ночей подряд. Протестующие требуют отпустить всех задержанных и провести перевыборы парламента. Шесть ночей полиция разгоняла акции в Тбилиси, были массовые задержания, иногда в жёсткой форме.

Всего во время ночных протестов было задержано более трёхсот человек, ещё семерых представителей оппозиции арестовали 4 декабря, днем.

На кадрах - проспект Руставели поздно вечером 5 декабря.

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