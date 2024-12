Gürcüstanda seçki saxtakarlığına qarşı xalq etirazları səngimək bilmir

Gürcüstanın Tbilisi, Batumi və digər şəhərlərində 8 gecədir ki, mitinqlər keçirilir. Etirazçılar bütün məhbusların azad edilməsini və parlamentin yenidən seçilməsini tələb edirlər.

Altı gecə polis Tbilisisdəki etirazları dağıtdı - sonra kütləvi həbslər oldu, bəzən sərt şəkildə.

Etirazlarda ümumilikdə üç yüzdən çox adam saxlanılıb, dekabrın 4-də gündüz keçirilən əməliyyat zamanı daha 7 müxalifət nümayəndəsi həbs edilib.

Görüntülərdə dekabrın 5-də axşam saatlarında Rustaveli prospektindəki vəziyyət.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video