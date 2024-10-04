Комитет защиты журналистов призвал Баку освободить 11 журналистов в преддверии COP29
Комитет защиты журналистов призвал Баку освободить 11 журналистов в преддверии COP29
Базирующийся в Нью-Йорке Комитет по защите журналистов (КЗЖ) осуждает продление предварительного заключения в Азербайджане 11 журналистам и призывает власти страны освободить их в преддверии климатической конференции COP29, которая состоится в ноябре.
«Продолжающейся арест 11 журналистов из последних критических СМИ Азербайджана, свидетельствует, что самые смелые журналисты страны не смогут говорить о коррупции и нарушениях прав человека в период COP29», — заявила координатор программ по Европе и Центральной Азии Гульноза Саид.
«Международные партнеры Азербайджана должны использовать внимание к конференции, чтобы усилить призывы снять все обвинения и освободить заключенных журналистов», - добавила она.
Указанные журналисты входят в число 13 работников четырех независимых новостных ресурсов, задержанных с ноября 2023 года по обвинению в контрабанде валюты. Речь идет о предполагаемом финансировании западными донорами.
КЗЖ приводит имена арестованных по делу Abzas Media: Ульви Гасанлы, Севиндж Вагифгызы, Эльнара Гасымова, Наргиз Абсаламова, Мохаммед Кекалов и Хафиз Бабалы; по делу Toplum TV – Алескер Мамедли и Мушфиг Джаббар, по делу Kanal-13 –Азиз Оруджев и Шамо Эминов, а также руководитель сайта Meclis.info – Имран Алиев.
При этом журналисты Toplum TV Фарид Исмайлов и Эльмир Аббасов находятся под подпиской о невыезде.
В августе власти выдвинули семь новых обвинений против шести журналистов Abzas Media, увеличив возможный максимальный срок тюремного заключения до 12 лет. Всем остальным грозит до 8 лет лишения свободы.
KЗЖ присоединился к более чем двум десяткам организаций, призывающих освободить заключенных журналистов в Азербайджане в преддверии COP29, говорится в заключение заявления.
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