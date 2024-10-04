На процессе по иску Хафиза Бабалы против Qafqazinfo.az назначена лингвистическая экспертиза
На процессе по иску Хафиза Бабалы против Qafqazinfo.az назначена лингвистическая экспертиза
В Наримановском суде Баку в пятницу был рассмотрен иск редактора отдела экономических новостей агентства Turan Хафиза Бабалы против Интернет-издания Qafqazinfo.az.
На заседании не было обеспечено участие самого Бабалы, несмотря на то, что ранее суд удовлетворил ходатайство защиты о присутствии истца, сообщил адвокат Расул Джафаров.
Суд назначил лингвистическую экспертизу, чтобы установить есть ли клевета и оскорбления в указанных истцом материалах Qafqazinfo.az
До получения заключения экспертизы производство по делу приостановлено.
Напомним, что иск подан в связи с публикацией 28 декабря 2023 г. на сайте Qafqazinfo.az статьи "Новые подробности по делу Хафиза Бабалы".
В материале содержались клеветнические и оскорбительные сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию Бабалы, считает он. В частности, в статье утверждалось, что «Бабалы, получал гранты от западных доноров и по их заказу писал статьи.
Бабалы отвергает эти утверждения, ибо его расследования были частью его журналистской деятельности. Кроме того, никто не предъявил претензий по поводу расследований и опубликованных статей, а информация в этих материалах не была опровергнута ни одним административным органом и не оспорена в суде.
Бабалы также назвал клеветой утверждение, что «в проекты с участием Хафиза Бабалы были вовлечены и азербайджанские политэмигранты в Европе».
Бабалы попросил суд обязать издание опровергнуть клеветнические утверждения, принести ему извинения и выплатить компенсации в размере 9900 манатов, и обязать редакцию оплатить судебные расходы в размере 119 манатов.
* Хафиз Бабалы был задержан 13 декабря 2023 г. Ему было предъявлено обвинение в «контрабанде иностранной валюты». Решением суда он подвергнут предварительному заключению. Бабалы привлечен по “делу Abzas Media”. Правозащитники признали Бабалы политзаключенным.
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