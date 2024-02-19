Конгрессмен Роузер призвал Госдепартамент добиться освобождения Губада Ибадоглу
Конгрессмен Роузер призвал Госдепартамент добиться освобождения Губада Ибадоглу
Конгрессмен США Дэвид Роузер, республиканец от Северной Каролины, в пятницу обратился к руководству Конгресса от имени коллег, призвав Госдепартамент потребовать безоговорочного освобождения Губада Ибадоглу из азербайджанской тюрьмы, сообщает вашингтонский корреспондент TURAN.
«Господин спикер, я горжусь, что представил двухпартийную резолюцию о тяжелом состоянии доктора Губада Ибадоглу, уважаемого ученого-экономиста, который преподавал в нескольких ведущих университетах Америки», — заявил Роузер.
Он напомнил, что во время поездки в Азербайджан в июле 2023 года Ибадоглу и его жена подверглись жестокому нападению полиции, и ученый был арестован по политически мотивированным и необоснованным обвинениям.
«По сей день его продолжают содержать под стражей, отказывая в доступе к адвокату и жизненно важным лекарствам. Это злоупотребление незаконно и опасно для жизни», — заявил конгрессмен.
«То, что сейчас переживает доктор Ибадоглу, является отрезвляющим напоминанием, что может и происходит в странах, которые не уважают права человека и сажают в тюрьму по необоснованным обвинениям», - продолжил он.
Речь Роузера прозвучала за несколько часов до того, как госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Мюнхене в рамках конференции по безопасности.
Согласно сообщению Госдепартамента, Блинкен на встрече «заявил о важности соблюдения Азербайджаном своих международных обязательств, касающихся прав человека».
Неизвестно, обсуждали ли госсекретарь и президент конкретные дела или нет, однако его помощник Джеймс О'Брайен провел отдельную встречу с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым.
На помним, что на прошлой неделе конгрессмен Роузер и 20 других членов Конгресса США выступили соавторами резолюции (резолюция 1012), призывающей Азербайджан немедленно освободить доктора Ибадоглу. Авторы также призвали госсекретаря уделять во всех контактах с правительством Азербайджана приоритетное внимание вопросу освобождения Ибадоглу.
Политика
-
- 20 февраль 2024, 12:22
Посол США Марк Либби и посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд возложили цветы к стихийному монументу у памятника жертве сталинских репрессий, драматурга Гусейна Джавида.
-
- 20 февраль 2024, 11:45
Следственный орган отменил запрет арестованным сотрудникам он-лайн издания Abzas media на встречи и телефонные разговоры с близкими. Об этом Turan сообщила адвокат одной из сотрудниц издания - Айша Абдель Гадир.
-
- 19 февраль 2024, 18:22
По завершению переговоров глав Азербайджана и Турции в Анкаре были подписаны двусторонние документы. Министерство науки и образования Азербайджана и Совет высшего образования Турции подписали меморандум о создании Турецко-Азербайджанского университета;
-
- 19 февраль 2024, 18:07
Близкие арестованного оппозиционного политика и ученого-экономиста Губада Ибадоглу опасаются, что он может разделить судьбу лидера российской оппозиции Алексея Навального, умершего в колонии.
Написать отзыв