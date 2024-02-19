Конгрессмен Роузер призвал Госдепартамент добиться освобождения Губада Ибадоглу

Конгрессмен США Дэвид Роузер, республиканец от Северной Каролины, в пятницу обратился к руководству Конгресса от имени коллег, призвав Госдепартамент потребовать безоговорочного освобождения Губада Ибадоглу из азербайджанской тюрьмы, сообщает вашингтонский корреспондент TURAN.

«Господин спикер, я горжусь, что представил двухпартийную резолюцию о тяжелом состоянии доктора Губада Ибадоглу, уважаемого ученого-экономиста, который преподавал в нескольких ведущих университетах Америки», — заявил Роузер.

Он напомнил, что во время поездки в Азербайджан в июле 2023 года Ибадоглу и его жена подверглись жестокому нападению полиции, и ученый был арестован по политически мотивированным и необоснованным обвинениям.

«По сей день его продолжают содержать под стражей, отказывая в доступе к адвокату и жизненно важным лекарствам. Это злоупотребление незаконно и опасно для жизни», — заявил конгрессмен.

«То, что сейчас переживает доктор Ибадоглу, является отрезвляющим напоминанием, что может и происходит в странах, которые не уважают права человека и сажают в тюрьму по необоснованным обвинениям», - продолжил он.

Речь Роузера прозвучала за несколько часов до того, как госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Мюнхене в рамках конференции по безопасности.

Согласно сообщению Госдепартамента, Блинкен на встрече «заявил о важности соблюдения Азербайджаном своих международных обязательств, касающихся прав человека».

Неизвестно, обсуждали ли госсекретарь и президент конкретные дела или нет, однако его помощник Джеймс О'Брайен провел отдельную встречу с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым.

На помним, что на прошлой неделе конгрессмен Роузер и 20 других членов Конгресса США выступили соавторами резолюции (резолюция 1012), призывающей Азербайджан немедленно освободить доктора Ибадоглу. Авторы также призвали госсекретаря уделять во всех контактах с правительством Азербайджана приоритетное внимание вопросу освобождения Ибадоглу.