В Баку появился мемориал памяти Алексея Навального

В столице Азербайджана также прошла стихийная акция памяти лидера российской оппозиции Алексея Навального, который погиб при невыясненных обстоятельствах в российской колонии 16 февраля.

Импровизированный мемориал Навальному появился на мраморной плите у памятника Гусейну Джавиду – драматургу, жертве репрессий 37- года.

Неизвестные возложили к памятнику скромные букеты и фотопортрет Алексея Навального.

Жертва сталинских репрессий Гусейн Джавид также погиб в застенках в сибирской глуши.