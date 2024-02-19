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(5 минут назад)
В Баку появился мемориал памяти Алексея Навального

В Баку появился мемориал памяти Алексея Навального

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Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

В Баку появился мемориал памяти Алексея Навального

В столице Азербайджана также прошла стихийная акция памяти лидера российской оппозиции Алексея Навального, который погиб при невыясненных обстоятельствах в российской колонии 16 февраля.

Импровизированный мемориал Навальному появился на мраморной плите у памятника Гусейну Джавиду – драматургу, жертве репрессий 37- года.

Неизвестные возложили к памятнику скромные букеты и фотопортрет Алексея Навального. 

Жертва сталинских репрессий Гусейн Джавид также погиб в застенках в сибирской глуши.

5 отзыв

  • Ruslan

    2024-02-19

    Я уже писал говорил что такие режимы как Путинский это Мафиозные режимы это факт это Организованная преступная группировка 1990 года посчитайте сколько было политических убийств эти нелюди расчищали свой путь во власть убийствами людей журналистов депутатов адвокатов политиков для них убить человека эта не проблема как говорил Сталин есть человек есть проблема нет человека нет проблемы такой же лозунг у таких режимов они давно ушли из политики у них свой бандитский мир этого монстра создал сам Запад ненадо было вкладывать деньги в экономику таких режимов покупать у них нефть газ сейчас против Запада стоит мафия а не политики для них смое главное это деньги власть влияние и Путин знает что если шаг назад то его будет ждать участь Каддафи...И еще наверное третья мировая уже не загорами или демократия в мире или тирания деспотизм кто кого победит...

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  • Ruslan

    2024-02-19

    https://www.youtube.com/watch?v=RIrYWhjdK_o Я продолжу дело Алексея Навального

    Cavab ver

  • Ruslan

    2024-02-19

    https://www.youtube.com/watch?v=M71WwKNOaWU Анна Политковская о Путине, Чечне, Кадырове и страхе

    Cavab ver

  • Ruslan

    2024-02-19

    https://www.youtube.com/watch?v=40NHkk0qWVw Путинская Россия: как предсказал Немцов

    Cavab ver

  • Ruslan

    2024-02-19

    https://www.youtube.com/watch?v=cY-u4us7sEA Путин ликвидирует Навальную, как убили Алексея, следующая цель Ходорковский – аналитик Демченко.

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