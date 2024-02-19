В Баку появился мемориал памяти Алексея Навального
В Баку появился мемориал памяти Алексея Навального
В столице Азербайджана также прошла стихийная акция памяти лидера российской оппозиции Алексея Навального, который погиб при невыясненных обстоятельствах в российской колонии 16 февраля.
Импровизированный мемориал Навальному появился на мраморной плите у памятника Гусейну Джавиду – драматургу, жертве репрессий 37- года.
Неизвестные возложили к памятнику скромные букеты и фотопортрет Алексея Навального.
Жертва сталинских репрессий Гусейн Джавид также погиб в застенках в сибирской глуши.
Написать отзыв
-
- Политика
- 19 февраль 2024 11:50
-
Политика
-
- 20 февраль 2024, 12:22
Посол США Марк Либби и посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд возложили цветы к стихийному монументу у памятника жертве сталинских репрессий, драматурга Гусейна Джавида.
-
- 20 февраль 2024, 11:45
Следственный орган отменил запрет арестованным сотрудникам он-лайн издания Abzas media на встречи и телефонные разговоры с близкими. Об этом Turan сообщила адвокат одной из сотрудниц издания - Айша Абдель Гадир.
-
- 19 февраль 2024, 18:22
По завершению переговоров глав Азербайджана и Турции в Анкаре были подписаны двусторонние документы. Министерство науки и образования Азербайджана и Совет высшего образования Турции подписали меморандум о создании Турецко-Азербайджанского университета;
-
- 19 февраль 2024, 18:07
Близкие арестованного оппозиционного политика и ученого-экономиста Губада Ибадоглу опасаются, что он может разделить судьбу лидера российской оппозиции Алексея Навального, умершего в колонии.
5 отзыв
Ruslan
2024-02-19
Я уже писал говорил что такие режимы как Путинский это Мафиозные режимы это факт это Организованная преступная группировка 1990 года посчитайте сколько было политических убийств эти нелюди расчищали свой путь во власть убийствами людей журналистов депутатов адвокатов политиков для них убить человека эта не проблема как говорил Сталин есть человек есть проблема нет человека нет проблемы такой же лозунг у таких режимов они давно ушли из политики у них свой бандитский мир этого монстра создал сам Запад ненадо было вкладывать деньги в экономику таких режимов покупать у них нефть газ сейчас против Запада стоит мафия а не политики для них смое главное это деньги власть влияние и Путин знает что если шаг назад то его будет ждать участь Каддафи...И еще наверное третья мировая уже не загорами или демократия в мире или тирания деспотизм кто кого победит...
Ruslan
2024-02-19
https://www.youtube.com/watch?v=RIrYWhjdK_o Я продолжу дело Алексея Навального
Ruslan
2024-02-19
https://www.youtube.com/watch?v=M71WwKNOaWU Анна Политковская о Путине, Чечне, Кадырове и страхе
Ruslan
2024-02-19
https://www.youtube.com/watch?v=40NHkk0qWVw Путинская Россия: как предсказал Немцов
Ruslan
2024-02-19
https://www.youtube.com/watch?v=cY-u4us7sEA Путин ликвидирует Навальную, как убили Алексея, следующая цель Ходорковский – аналитик Демченко.