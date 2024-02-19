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(5 минут назад)
Пашинян об итогах встречи с Алиевым

Пашинян об итогах встречи с Алиевым

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Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

Пашинян об итогах встречи с Алиевым

На встрече в Мюнхене стороны подтвердили приверженность ранее достигнутым договоренностям. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, комментируя итоги своей встречи с Ильхамом Алиевым 17 февраля.

На встрече с представителями армянской общины Германии 18 февраля он сказал: "На столе был важный вопрос: подтверждают ли стороны достигнутые в Праге и Брюсселе договоренности? Если подвести итоги, то можно зафиксировать, что стороны остаются верными этим договоренностям", - сказал Пашинян.

Он добавил, что некоторые пункты мирного договора с Азербайджаном согласованы, однако по ряду принципиальных пунктов к согласию пока прийти не удалось, "и над этим надо работать".

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