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(5 минут назад)
Официальный визит Ильхама Алиеву в Анкару

Официальный визит Ильхама Алиеву в Анкару

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Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

Официальный визит Ильхама Алиева Анкару

Президент Ильхам Алиев вечером 18 февраля прибыл с официальным визитом в Анкару. Это первый официальный зарубежный визит Алиева после переизбрания его на пост главы государства.

Сегодня с утра Алиев посетил мавзолей основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка и памятник Гейдару Алиеву.

О программе визита официальные структуры не сообщают.

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