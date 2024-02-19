Официальный визит Ильхама Алиеву в Анкару
Официальный визит Ильхама Алиева Анкару
Президент Ильхам Алиев вечером 18 февраля прибыл с официальным визитом в Анкару. Это первый официальный зарубежный визит Алиева после переизбрания его на пост главы государства.
Сегодня с утра Алиев посетил мавзолей основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка и памятник Гейдару Алиеву.
О программе визита официальные структуры не сообщают.
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