Официальный визит Ильхама Алиева Анкару

Президент Ильхам Алиев вечером 18 февраля прибыл с официальным визитом в Анкару. Это первый официальный зарубежный визит Алиева после переизбрания его на пост главы государства.

Сегодня с утра Алиев посетил мавзолей основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка и памятник Гейдару Алиеву.

О программе визита официальные структуры не сообщают.