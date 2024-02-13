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(19 минут назад)
Конституционный суд утвердил результаты президентских выборов

Конституционный суд утвердил результаты президентских выборов

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Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

Конституционный суд утвердил результаты президентских выборов

Пленум Конституционного суда Азербайджана сегодня утвердил результаты внеочередных президентских выборов, состоявшихся 7 февраля.

Глава ЦИК Мазахир Панахов информировал судей с результатами выборов, согласно которым Ильхам Алиев набрал 92,12%  голосов избирателей 92,12%.

В свою очередь, судья-докладчик Кямран Шафиев сообщил, что жалобы в органы прокуратуры и полиции в связи с президентскими выборами не поступали.

После обсуждений председатель КС Фархад Абдуллаев огласил решение КС об утверждении  результатах выборов, объявив Алиева переизбранным президентом страны.

Ильхам Алиев вступит в должность после принесения присяги в присутствии судей Конституционного суда на церемонии инаугурации, которая состоится в течение трех дней после оглашения результатов выборов.

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