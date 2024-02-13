Конституционный суд утвердил результаты президентских выборов

Пленум Конституционного суда Азербайджана сегодня утвердил результаты внеочередных президентских выборов, состоявшихся 7 февраля.

Глава ЦИК Мазахир Панахов информировал судей с результатами выборов, согласно которым Ильхам Алиев набрал 92,12% голосов избирателей 92,12%.

В свою очередь, судья-докладчик Кямран Шафиев сообщил, что жалобы в органы прокуратуры и полиции в связи с президентскими выборами не поступали.

После обсуждений председатель КС Фархад Абдуллаев огласил решение КС об утверждении результатах выборов, объявив Алиева переизбранным президентом страны.

Ильхам Алиев вступит в должность после принесения присяги в присутствии судей Конституционного суда на церемонии инаугурации, которая состоится в течение трех дней после оглашения результатов выборов.