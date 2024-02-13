Конституционный суд утвердил результаты президентских выборов
Конституционный суд утвердил результаты президентских выборов
Пленум Конституционного суда Азербайджана сегодня утвердил результаты внеочередных президентских выборов, состоявшихся 7 февраля.
Глава ЦИК Мазахир Панахов информировал судей с результатами выборов, согласно которым Ильхам Алиев набрал 92,12% голосов избирателей 92,12%.
В свою очередь, судья-докладчик Кямран Шафиев сообщил, что жалобы в органы прокуратуры и полиции в связи с президентскими выборами не поступали.
После обсуждений председатель КС Фархад Абдуллаев огласил решение КС об утверждении результатах выборов, объявив Алиева переизбранным президентом страны.
Ильхам Алиев вступит в должность после принесения присяги в присутствии судей Конституционного суда на церемонии инаугурации, которая состоится в течение трех дней после оглашения результатов выборов.
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