Координатор МИД Германии об арестах журналистов и активистов в Азербайджане
Координатор МИД Германии об арестах журналистов и активистов в Азербайджане
Координатор МИД Германии по Южному Кавказу, Молдове и Центральной Азии Робин Вагнер прокомментировал аресты журналистов Toplum TV в Азербайджане.
“Очень обеспокоен арестом в Азербайджане журналистов ToplumTV и активистов вслед за задержаниями других журналистов и активистов в предыдущие месяцы. Независимые СМИ и гражданское общество должны быть защищены», - написал Вагнер в своем аккаунте на платформе X.
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