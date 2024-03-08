Координатор МИД Германии об арестах журналистов и активистов в Азербайджане

Координатор МИД Германии об арестах журналистов и активистов в Азербайджане

Координатор МИД Германии по Южному Кавказу, Молдове и Центральной Азии Робин Вагнер прокомментировал аресты журналистов Toplum TV в Азербайджане.

“Очень обеспокоен арестом в Азербайджане журналистов ToplumTV и активистов вслед за задержаниями других журналистов и активистов в предыдущие месяцы. Независимые СМИ и гражданское общество должны быть защищены», - написал Вагнер в своем аккаунте на платформе X.