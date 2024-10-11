Король Великобритании не приедет на COP29 - СМИ
Король Великобритании не приедет на COP29 - СМИ
Король Чарльз III не будет присутствовать на предстоящей климатической конференции COP29 в Азербайджане. Как сообщила 9 октября пресс-служба Букингемского дворца, король Чарльз, которому сейчас 75 лет, не будет участвовать на церемонии в Баку 11 ноября. Об этом говорится в публикации издания USmagazine.com
Причина отказа короля Чарльзя лететь в Баку не рскрываются. Известно, что монарх отменил также «осенний тур» по Австралии и Самоа в конце октября.
В феврале Чарльз объявил, что у него диагностирован рак, но недавно лечение было прекращено.
«Предстоящие мероприятия будут скорректированы, чтобы свести к минимуму риски для выздоровления Его Величества», - говорится в сообщении дворца.
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