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(1 час назад)
Король Великобритании не приедет на  COP29 - СМИ

Король Великобритании не приедет на  COP29 - СМИ

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Король Великобритании не приедет на  COP29 - СМИ

Король Чарльз III не будет присутствовать на предстоящей климатической конференции COP29 в Азербайджане. Как сообщила 9 октября пресс-служба Букингемского дворца, король Чарльз, которому сейчас 75 лет, не будет участвовать на церемонии в  Баку 11 ноября. Об этом говорится в публикации издания USmagazine.com

Причина отказа короля Чарльзя лететь в Баку не рскрываются. Известно, что монарх отменил также  «осенний тур» по Австралии и Самоа в конце октября.

В феврале Чарльз объявил, что у него диагностирован рак, но недавно лечение было прекращено.

«Предстоящие мероприятия будут скорректированы, чтобы свести к минимуму риски для выздоровления Его Величества», - говорится в сообщении дворца.

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