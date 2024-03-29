Кремль использует террор в качестве пропаганды: США раскрывают подробности предупреждений перед терактом в Москве
Кремль использует террор в качестве пропаганды: США раскрывают подробности предупреждений перед терактом в Москве
7 марта в 11:15 утра по московскому времени, следуя обычным процедурам и по установленным каналам, правительство США передало письменное предупреждение российским службам безопасности. Об этом журналистам сообщили в четверг в Белом доме, описывая, как Вашингтон перед терактом 22 марта предоставил «четкую и подробную информацию российским властям о террористической угрозе в Москве», сказал член Совета национальной безопасности США Джон Кирби.
«Кроме того, 8 марта, на следующий день, мы выпустили предупреждение для общественности, предупреждающее американских граждан избегать больших собраний и концертов в Москве», — напомнил Кирби.
«Публичные рекомендации нашего посольства, вероятно, удержали террористов от нападения 8 марта, однако наше предупреждение российскому правительству и широкой общественности точно определило террористическую угрозу, исходящую от ИГИЛ, который несет ответственность за это нападение», - продолжил Кирби.
Комментарии Кирби прозвучали на фоне попыток российских чиновников обвинить Украину в террористической атаке. Несмотря на то, что ответственность взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ-К, и в связи с атакой были арестованы четверо граждан Таджикистана, Кремль попытается переложить вину на «Запад», чтобы оправдать свою агрессию против Украины.
Попытки России «переложить вину на Украину, США и всех остальных Кирби назвал «ерундой» и «пропагандой».
Белый дом и Госдепартамент заявили, что не понимают, почему русские не использовали представленные им сведения, чтобы предотвратить террористическую атаку 22 марта. Более того, стало известно, что это не первый раз с осени 2023 года, когда США информируют Москву по поводу потенциальной террористической угрозы. «Это предупреждение от 7 марта было одним из многих, которые правительство США передало России с сентября 2023 года, — сказал Кирби.
Касались ли предыдущие предупреждения также потенциальной угрозы ИГИЛ? На этот вопрос агентства Turan пресс-секретарь Госдепа Мэтью Миллер на брифинге в четверг воздержался от дальнейших подробностей, дал понять, что США не могут раскрыть детали и подробности.
«Я думаю, что российское правительство занимается пропагандой и дезинформацией. Я думаю, что было совершенно ясно, что они пытаются использовать эту террористическую атаку, чтобы оправдать свою агрессию в Украине», - отметил Миллер.
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