Кто расхитил средства в Национальной академии?
Кто расхитил средства в Национальной академии?
Возбуждено уголовное дело по фактам нарушений закона в Национальной академии наук Азербайджана, говорится в сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры от 21 октября.
Уголовное дело возбуждено Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре на основе материалов Счетной палаты.
Так, аудиторская проверка деятельности Академии за 2020-2023 гг. вызвала «основательные подозрения» в нецелевом использовании должностными лицами государственных средств в крупном размере, а также другие нарушения закона.
Следствие ведется по ст. 179.4 (присвоение или растрата в крупном размере) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия) УК Азербайджана.
Отметим, что с 23 октября 2019 г. по 19 февраля 2022 г. президентом национальной академии являлся бывший глава администрации президента Рамиз Мехтиев.
В апреле 2021 г он назначил управделами академии брата своего зятя Фикрета Алиева.
Написать отзыв
Политика
-
- 22 октябрь 2024, 14:30
В конце прошлой недели у экономиста Губада Ибадоглу внезапно усилились боли в груди и на спине, в связи с чем он обратился к кардиологу. Об этом сообщил его брат Галиб Байрамов.
-
- 22 октябрь 2024, 14:24
Семья, которую обвиняют в шпионаже на Иран приехала в Израиль еще 35 лет назад, в 1989 году. И не "из Азербайджана", как сообщила пресса, а из СССР. Все в этой семье - галахические евреи. Об этом в интервью израильской прессе заявил экс-министр обороны и иностранных дел Израиля, глава партии «Наш дом Израиль» Авигдор Либерман.
-
- 22 октябрь 2024, 13:04
Бакинский апелляционный суд (БАС) 21 октября отклонил жалобу на отказ в переводе общественного активиста Ниджада Ибрагима под домашний арест.
-
- 22 октябрь 2024, 12:13
Нагорный Карабах был и остается международно признанной территорией Азербайджана. Об этом заявил 22 октября глава парламента Армении Ален Симонян, выступая в парламенте страны.
1 отзыв
Müslüm Əliyev
2024-10-21
Сняли с работы, конфисковали здание Baku Oxford School, открыли уголовное дело за хищения в храме науке. Вряд ли это случайные совпадения. Видимо как в песенке из Бриллиантовой руки "что они ни делают, не идут дела!" Мешают те кто вообразил себя академиком.