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(17 минут назад)
Кто расхитил средства в Национальной академии?

Кто расхитил средства в Национальной академии?

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Кто расхитил средства в Национальной академии?

Возбуждено уголовное дело по фактам нарушений закона в Национальной академии наук Азербайджана, говорится в сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры от 21 октября.

Уголовное дело возбуждено Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре на основе материалов Счетной палаты.

Так, аудиторская проверка деятельности Академии за 2020-2023 гг. вызвала «основательные подозрения» в нецелевом использовании должностными лицами государственных средств в крупном размере, а также другие нарушения закона.

Следствие ведется по ст. 179.4 (присвоение или растрата в крупном размере) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия) УК Азербайджана.

Отметим, что с 23 октября 2019 г. по 19 февраля 2022 г. президентом национальной академии являлся бывший глава администрации президента Рамиз Мехтиев.

В апреле  2021 г он назначил управделами академии брата своего зятя Фикрета Алиева.

1 отзыв

  • Müslüm Əliyev

    2024-10-21

    Сняли с работы, конфисковали здание Baku Oxford School, открыли уголовное дело за хищения в храме науке. Вряд ли это случайные совпадения. Видимо как в песенке из Бриллиантовой руки &quot;что они ни делают, не идут дела!&quot; Мешают те кто вообразил себя академиком.

    Cavab ver

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