Кто расхитил средства в Национальной академии?

Кто расхитил средства в Национальной академии?

Кто расхитил средства в Национальной академии?

Возбуждено уголовное дело по фактам нарушений закона в Национальной академии наук Азербайджана, говорится в сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры от 21 октября.

Уголовное дело возбуждено Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре на основе материалов Счетной палаты.

Так, аудиторская проверка деятельности Академии за 2020-2023 гг. вызвала «основательные подозрения» в нецелевом использовании должностными лицами государственных средств в крупном размере, а также другие нарушения закона.

Следствие ведется по ст. 179.4 (присвоение или растрата в крупном размере) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия) УК Азербайджана.

Отметим, что с 23 октября 2019 г. по 19 февраля 2022 г. президентом национальной академии являлся бывший глава администрации президента Рамиз Мехтиев.

В апреле 2021 г он назначил управделами академии брата своего зятя Фикрета Алиева.