КЗЖ призвал освободить Фарида Мехрализаде и других журналистов

Международный Комитет Защиты Журналистов (КЗЖ) призвал немедленно освободить арестованного в Азербайджане экономиста и журналиста Фарида Мехрализаде, арестованного по делу Abzas Media и всех других представителей медиа, несправедливо подвергнутых заключению.

«Комитет Защиты Журналистов призывает власти Азербайджана немедленно освободить, находящегося с мая этого года в заключении по обвинению в контрабанде валюты Фарида Мехрализаде - экономиста и журналиста азербайджанской службы Радио "Свободная Европа"/Радио "Свобода", финансируемой Конгрессом США», говорится в заявлении КЗЖ.

30 октября Радио "Свободная Европа"/Радио "Свобода" опубликовало заявление, призывающее освободить Мехрализаде, чья работа для издания публиковалась без указания источника в целях его безопасности», отмечает КЗЖ.

«В то время как Азербайджан, где по меньшей мере 15-ти журналистам грозят длительные сроки тюремного заключения, готовится принять конференцию ООН по изменению климата COP29, дело Мехрализаде в очередной раз демонстрирует, как нелепо в этой стране могут попасть под непрекращающиеся репрессии те, кто придерживается критических взглядов », — сказала Гульноза Саид, координатор программы КЗЖ по Европе и Центральной Азии. «Правительство Азербайджана должно подвергнуться международному порицанию, если не освободит Мехрализаде и всех других несправедливо заключенных журналистов перед COP29», - добавила она.

30 мая сотрудники правоохранительных органов в штатском схватили Мехрализаде на улицах столицы Баку, надев ему на голову мешок, затолкали в машину. Силовики также конфисковали в его доме компьютер, мобильные телефоны и автомобиль, напоминает КЗЖ.

1 июня суд в Баку заключил Мехрализаде под стражу в рамках дела о контрабанде валюты возбужденного в отношении антикоррупционного расследовательского издания Abzas Media, шесть журналистов которого содержатся в тюрьме в ожидании суда. И Abzas Media и Мехрализаде отрицают, что он работал на это издание.

Мехрализаде освещал экономические темы на Радио «Азадлыг», которая заблокирована в Азербайджане и работает в изгнании с 2014 года. Его супруга. Наргиз Мухтарова сообщила КЗЖ, что по ее мнению, Мехрализаде задержан за журналистскую деятельность и интервью независимым СМИ, в которых он критиковал политику правительства.

В августе власти выдвинули против Мехрализаде и журналистов Abzas Media семь новых обвинений в экономических преступлениях , которые грозят тюремным заключением на срок до 12 лет.

Они в числе 14 азербайджанских журналистов , обвиняемых в предполагаемом получении западного донорского финансирования в год, предшествовавший проведению Азербайджаном COP29, на фоне ухудшения отношений между Азербайджаном и Западом. Двое журналистов были освобождены под залог до суда, в то время как обозреватель Бахруз Самедов остается в предварительном заключении по обвинению в государственной измене, говорится в заключение заявления КЗЖ.