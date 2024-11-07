COP29 и Украинская Формула мира

В Украине продолжается жестокая, кровавая война, вызванная российской агрессией, которая ежедневно уносит жизни людей, разрушает дома, уничтожает инфраструктуру и наносит неисчислимый ущерб экологии и окружающей среде. Украина, как никто другой в этом мире, стремится к миру, поскольку именно мы ежедневно ощущаем всю жестокость этой российско-украинской войны. Мы стоим на передовой борьбы за право на жизнь, свободу и справедливость. Украина стремится к справедливому миру, который станет надежной основой для стабильного будущего Европы и мира, и единственный безальтернативный путь к нему — это Формула Мира Президента Украины Владимира Зеленского (Украинская Формула мира).

Формула мира, состоящая из 10 важных для глобальной безопасности пунктов, получила поддержку мирового сообщества, и в этом году на Первом саммите мира в Швейцарии ее основные принципы были тщательно обсуждены с представителями более чем 100 стран и международных организаций. Саммит завершился принятием Совместного коммюнике об основах мира, которое подтвердило важность, актуальность и безальтернативность украинской инициативы.

Во время выступления на нынешнем заседании Генеральной Ассамблеи ООН Президент Украины Владимир Зеленский, в частности, подчеркнул: «Мы должны придерживаться Устава ООН и гарантировать наше право — право Украины — на территориальную целостность и суверенитет так же, как мы делаем это для любой другой нации... Нам нужно предотвратить экоцид и остановить уничтожение природы, вызванное войной». Одним из ключевых пунктов Формулы мира является Соблюдение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка. Это важный принцип, поскольку возвращение к нормам международного права гарантирует не только безопасность Украины, но и стабильность всей системы международных отношений. Мы искренне благодарны Азербайджанской Республике за последовательную и систематическую поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, а также за гуманитарную помощь в этот важный для нас период. Украина также приветствует проведение COP29 в Баку. В свое время мы искренне поддержали заявку Азербайджана на проведение Конференции ООН по вопросам климата (COP29) от стран Восточной Европы, понимая важность этого шага для глобальной борьбы с климатическими и экологическими вызовами. Мы убеждены, что COP29 в Баку внесет весомый вклад в решение вопросов экологической и энергетической безопасности, которые требуют глобального участия лидеров стран. Украина разделяет цель защиты окружающей среды и энергетической безопасности, которые также являются важными элементами Формулы мира.

Первым пунктом Украинской Формулы мира является Радиационная и ядерная безопасность, а третий и восьмой пункты также отражают фундаментальные вызовы для всего человечества, в частности Энергетическую и Экологическую безопасность. Эти вопросы особенно важны, поскольку глобальные энергетические кризисы, российская оккупация крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции и экологические угрозы требуют объединенных усилий всего мирового сообщества. Эти темы будут обсуждаться уже совсем скоро на ежегодной COP29, которая начнет свою работу уже 11 ноября в Баку. Защита окружающей среды, минимизация климатических рисков и обеспечение энергетической безопасности — это задачи, которые объединяют весь мир, и мы поддерживаем усилия Азербайджана по подготовке и проведению COP29 и желаем успехов в реализации этого важного мероприятия.

Украина, преданная борьбе за безопасное будущее, даже во время войны активно сотрудничает с мировым сообществом над решением глобальных климатических вызовов.

Мы уверены, что только совместными усилиями можно достичь всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира, а также сохранить мир для будущих поколений.

Посол Украины в Азербайджане

Юрий Гусев