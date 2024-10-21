Майкл Карпентер вручил Ильхаму Алиеву письмо от президента Джо Байдена

21 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял специального помощника президента США, генерального директора Совета национальной безопасности по Европе Майкла Карпентера.

Как сообщает пресс-служба президента, Майкл Карпентер вручил Алиеву письмо президента США Джозефа Байдена и подчеркнул, что США поддерживают скорейшее подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном. По его словам, сейчас создались «исторические» возможности для подписания мирного договора.

Карпентер подчеркнул, что подписание мирного соглашения создаст широкие возможности для регионального сотрудничества и США твердо намерены продвигать этот процесс вперед.

В свою очередь, Ильхам Алиев сказал, что Азербайджан является инициатором мирного соглашения и пяти принципов поддерживает мирную региональную повестку.

Алиев выразил сомнение в искренности Армении заключить мир, ибо Ереван ответил на последние предложения Баку по мирному договору лишь спустя 70 дней.

По словам Алиева, «конституционные претензии Армении к Азербайджану являются основным препятствием на пути подписания мирного договора». В то же время, Баку продолжит «решительные шаги» для продвижения этого процесса, сказал он.

В ходе встречи между Азербайджаном и США состоялся обмен мнениями по вопросам, касающимся двусторонней повестки дня, сообщила пресс-служба главы государства.