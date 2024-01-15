Мать арестованного в Иране Фарида Сафарли обеспокоена состоянием сына

Психологическое состояние гражданина Азербайджана Фарида Сафарли, обвиненного властями Ирана в шпионаже, сильно ухудшилось, заявила его мать Диляра Аскерова. Она опасается, что молодой человек может свести счеты с жизнью. Аскерова призвала власти содействовать скорейшему освобождению сына.

Как сообщила Аскерова Turan, она ежедневно говорит с сыном по телефону.

«Психологическое состояние Фарида в последнее время напряженное. Я сама врач и чувствую, что сын в депрессии. Тюремные врачи обследовали Фарида и выписали ему лечение. Однако Фарид отказался от приема лекарств. Он делает это в знак протеста против необоснованного ареста, и опасается, что ему могут дать лекарства, вызывающие зависимость», - сказала Аскерова.

Сафарли также опасается продления ему ареста после истечению 2-летнего тюремного наказания. Аскерова считает, что власти Азербайджана недостаточно активны для освобождения ее сына. Она призвала правительство Азербайджана предпринять действенные меры для этого.

*Обучавшийся в Германии азербайджанский гражданин Фарид Сафарли в марте 2023 года исчез в Иране, куда он приехал для встречи со своей знакомой, с которой вместе учился. Позже власти Ирана подтвердили его арест по обвинению в шпионаже.

Впоследствии обвинение было переквалифицировано на «намерение в шпионаже». В августе Сафарли был приговорен к 2 годам лишения свободы. В ноябре апелляционный суд Ирана оставил в силе приговор.