СГБ выявило преступную группу, торговавшую украинскими паспортами

Служба госбезопасности Азербайджана сообщает о задержании членов транснациональной преступной группы, незаконно изготавливавшей украинские паспорта за деньги.

В ходе расследования было установлено, что проживавший в украинском городе Львов Нуриев Ибадат Гахраман оглу, проживающий в Стамбуле Багиров Фарид Вагиф оглу и другие лица с января 2023 года незаконным путем изготавливали паспорта, водительские права и иные удостоверения личности Украины и продавали их за деньги.

Вышеназванные лица были задержаны и привлечены к следствию в Азербайджане за незаконное изготовление и продажу фальшивых документов.

Расследование также выявило лиц, использовавших поддельные документы в различных странах. Проводятся следственно-оперативные мероприятия по указанным преступлениям, сказано в сообщении СГБ.