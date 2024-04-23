Международная реакция на освобождение Губада Ибадоглу

Представители Западных структур приветствовали освобождение политика и экономиста Губада Ибадоглу и призвали снять с него все обвинения и освободить всех других политзаключенных.

«Великобритания приветствует решение суда о переводе доктора Губада Ибадоглу под домашний арест. Мы длительное время защищали его права к медицинской помощи и лечению квалифицированными специалистами», - говорится в публикации посла Великобритании в Азербайджане Фергюса Олда (Fergus Auld) в социальной платформе X.

Докладчик ПАСЕ по вопросу «Угрозы жизни и безопасности журналистов и правозащитников в Азербайджане» Ханна Барделл также приветствовала освобождение Ибадоглу из-под стражи.

Она призвала власти Азербайджана срочно пересмотреть и снять с него политические мотивированные обвинения, говорится в заявлении Барделл.

Рад освобождению Ибадоглу и другой член ПАСЕ, германский депутат Франк Швабе (Frank Schwabe).

«Это обнадеживающий факт, но ясно, что все обвинения против него должны быть сняты. Должны быть освобождены все 300 политзаключенных», - написал Швабе в социальной сети X.

«Видеть изменение меры пресечения в отношении Губада Ибадоглу замечательно», - заявляет глава департамента Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии Гиорги Гогиа.

«Но он не должен был быть арестован! Баку должен ликвидировать все обвинения против него», - считает Гогия.