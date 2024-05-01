Международные организации призывают освободить Анара Мамедли
Международные организации призывают освободить Анара Мамедли
Международные структуры продолжают призывать официальный Баку освободить известного правозащитника и общественного активиста Анара Мамедли.
«Мы требуем немедленного и безоговорочного освобождения Анара Мамедли», - говорится в заявлении Норвежского Дома прав человека.
Организация требует от властей Азербайджана: снять с него все обвинения, уважать международные обязательства, выполнить решения Евросуда по правам человека по группе Мамедли, прекратить преследование независимых голосов в стране и освободить всех политических заключенных, уважать права независимого гражданского общества и средств массовой информации.
«Мы призываем ООН и Совета Европы, а также Евросоюз использовать COP29 в Баку для этого», - говорится в заявлении.
В свою очередь, исследователь Amnesty International по Южному Кавказу Натали Нотадзе от имени своей организации также призвали немедленно освободить Анара Мамедли.
«Власти должны немедленно прекратить кампанию запугивания гражданского общества и прекратить нагло задерживать своих критиков в предверии встречи COP29 в Баку в ноябре», - сказала она.
Арест Анара Мамедли – показатель злоупотреблений правосудием, чтобы заставить замолчать критиков правительства. Незаконные обыски, ограничение доступа к адвокатам, пытки и жестокое обращение в заключении, а также произвольные аресты - это попытка заставить замолчать оппозицию, отметила она.
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