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(2 часа назад)
МИД  не комментирует сообщения о насильственной отправке граждан Азербайджана на войну в Украину

МИД  не комментирует сообщения о насильственной отправке граждан Азербайджана на войну в Украину

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

МИД  не комментирует сообщения о насильственной отправке граждан Азербайджана на войну в Украину

С 16 сентября ряд проправительственных СМИ страны опубликовал сообщение о задержании в Чечне пятерых граждан Азербайджана и отправке их на войну в Украину. Источник данного сообщения не раскрывается.

Запрос агентства Turan в МИД Азербайджана остался без ответа. Хранит молчание и посольство РФ в Баку. 

Между тем, публикация в СМИ, контролируемых правительством, подобных сообщений, не оставляет сомнений в том, что факт имел место.

Кем являются эти граждане Азербайджана (трудовыми мигрантами?), как они оказались в Чечне? - пока не ясно.

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