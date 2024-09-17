МИД не комментирует сообщения о насильственной отправке граждан Азербайджана на войну в Украину
МИД не комментирует сообщения о насильственной отправке граждан Азербайджана на войну в Украину
С 16 сентября ряд проправительственных СМИ страны опубликовал сообщение о задержании в Чечне пятерых граждан Азербайджана и отправке их на войну в Украину. Источник данного сообщения не раскрывается.
Запрос агентства Turan в МИД Азербайджана остался без ответа. Хранит молчание и посольство РФ в Баку.
Между тем, публикация в СМИ, контролируемых правительством, подобных сообщений, не оставляет сомнений в том, что факт имел место.
Кем являются эти граждане Азербайджана (трудовыми мигрантами?), как они оказались в Чечне? - пока не ясно.
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