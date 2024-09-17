МИД не комментирует сообщения о насильственной отправке граждан Азербайджана на войну в Украину

МИД не комментирует сообщения о насильственной отправке граждан Азербайджана на войну в Украину

С 16 сентября ряд проправительственных СМИ страны опубликовал сообщение о задержании в Чечне пятерых граждан Азербайджана и отправке их на войну в Украину. Источник данного сообщения не раскрывается.

Запрос агентства Turan в МИД Азербайджана остался без ответа. Хранит молчание и посольство РФ в Баку.

Между тем, публикация в СМИ, контролируемых правительством, подобных сообщений, не оставляет сомнений в том, что факт имел место.

Кем являются эти граждане Азербайджана (трудовыми мигрантами?), как они оказались в Чечне? - пока не ясно.