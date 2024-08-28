Милитаризация Армении – источник угрозы в регионе – Джейхун Байрамов

Перспективы развития азербайджано-турецких отношений, региональные и международные вопросы были накануне обсуждены в Анкаре на встрече глав МИД двух стран – Джейхуна Байрамова и Хакана Фидана.

В ходе встречи стороны обсудили различные аспекты союзнических отношений между двумя странами, в том числе сотрудничество в сферах политики, безопасности, обороны, торгово-экономической, энергетической, транспортно-коммуникационной, гуманитарной областях, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

Кроме того, министры провели обмен мнениями по вопросам региональной и международной безопасности.

Была подчеркнута важность существующего политического диалога, взаимных визитов и контактов между лидерами двух стран в развитии стратегического союза, основанного на братских и дружественных отношениях между Азербайджаном и Турцией.

С удовлетворением было отмечено, что историческая Шушинская декларация, закрепляющая союз, уже дала практические результаты в развитии перспектив сотрудничества в ряде областей, далее отмечено в пресс-релизе.

Министры отметили взаимодействие сторон в международных и региональных организациях, в том числе ООН, Организации исламского сотрудничества, Организации тюркских государств, Организации экономического сотрудничества и других многосторонних форматах.

Азербайджан уделяет большое внимание развитию сотрудничества со странами-членами Организации тюркских государств, которую считает «своей семьей», отметил Байрамов. «Кроме того, было констатировано, что сотрудничество в трехстороннем и четырехстороннем форматах вносит значительный вклад в региональную стабильность и безопасность», далее подчеркивается в сообщении МИД Азербайджана.

Байрамов также подробно рассказал о председательстве Азербайджана на 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Он также информировал собеседника о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период, угрозах региональному миру и повестке дня нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Байрамов подчеркнул, что сохранение в конституции Армении территориальных притязаний к Азербайджану и Турции, а также политика массовой милитаризации армянского государства являются основными угрозами мирному процессу в регионе.

В ходе беседы Байрамов отметив политическую и моральную поддержку Турции Азербайджану в период 44-дневной Карабахской войны, также высоко оценил активное участие турецких компаний в проводимых восстановительно-восстановительных работах в Карабахском регионе.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.