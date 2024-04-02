Минфин напомнил НПО о наказании за непредоставление финотчетности
Минфин напомнил НПО о наказании за непредоставление финотчетности
Минфин Азербайджана выступил с обращением к неправительственным организациям (НПО) с напоминанием о том, что согласно статье 29.4 Закона «Об НПО (общественных объединениях и фондах)», НПО должны представить в Минфин годовой финансовый отчет не позднее 1 апреля.
Также отмечается, что постановлением Кабинета Министров от 25 декабря 2009 года утверждено «Положение о форме, содержании и представлении годового финансового отчета неправительственных организаций», а нормативный правовой акт размещен на сайте на сайте Минфина: «Кроме того, Минфин в целях получения годовой финансовой отчетности в электронном формате разработала Программу электронной отчетности НПО.
Отметим, что за непредставление финансовой отчетности предусмотрено административное наказание согласно Статье 462 Кодекса Административных нарушений.
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