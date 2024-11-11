Министр экологии Азербайджана избран председателем COP29
Министр экологии Азербайджана избран председателем COP29
Министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев избран председателем 29-й сессии Конференции сторон (КС-29) Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИК ООН).
Решение было объявлено Султаном Ахмедом Аль-Джабером, президентом COP28, который официально передал руководящую роль Бабаеву. Во время своей речи Бабаев выразил свое удовольствие, сказав: «Я с нетерпением жду возможности приветствовать всех в Баку».
Аль-Джабер, выступая на официальной церемонии открытия COP29, подчеркнул необходимость решительных действий, процитировав лозунг Азербайджана «В солидарности за зеленый мир». Он призвал страны к сотрудничеству и созданию партнерств в борьбе с изменением климата.
«Наши действия должны говорить громче слов», — заявил Аль-Джабер, подчеркнув важность конкретных шагов по борьбе с изменением климата. Он отметил, что 55 стран уже присоединились к инициативе по увеличению мощности возобновляемой энергетики во всем мире, но необходимы дополнительные усилия. Аль-Джабер призвал к усилению приверженности, заявив, что необходима дальнейшая работа, чтобы обозначить консенсус, достигнутый в Дубае, как исторический.
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