Министр экологии Азербайджана встретился с Джоном Керри

Министр экологии Азербайджана, президент предстоящей в Баку конференции СОР29 Мухтар Бабаев в Вашингтоне встретился со спецпосланником президента США по климату, экс-госсекретарем Джоном Керри.

«Мухтар Бабаев и руководящая команда COP29 приветствовали Джона Керри в азербайджанском посольстве, чтобы обсудить совместные амбициозные действия, которые предстоит предпринять в этом году для обеспечения пригодности планеты для жизни на долгие годы» - говорится в сообщении на странице СОР29 в социальной сети X.

Азербайджанская делегация находится в США для участия в 11-м заседании коалиции министров финансов по климатической деятельности в рамках весенней сессии МВФ и Всемирного банка.