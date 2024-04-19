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(40 минут назад)
Министр экологии Азербайджана встретился с Джоном Керри

Министр экологии Азербайджана встретился с Джоном Керри

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Министр экологии Азербайджана встретился с Джоном Керри

Министр  экологии Азербайджана, президент предстоящей в Баку конференции СОР29 Мухтар Бабаев в Вашингтоне встретился со спецпосланником президента США по климату, экс-госсекретарем Джоном Керри.

«Мухтар Бабаев и руководящая команда COP29 приветствовали Джона Керри в азербайджанском посольстве, чтобы обсудить совместные амбициозные действия, которые предстоит предпринять в этом году для обеспечения  пригодности планеты  для жизни на долгие годы»  - говорится в сообщении на странице  СОР29 в социальной сети X.

Азербайджанская делегация находится в США для участия в 11-м заседании коалиции министров финансов по климатической деятельности в рамках весенней сессии МВФ и Всемирного банка.

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