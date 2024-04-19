Министр экологии Азербайджана встретился с Джоном Керри
Министр экологии Азербайджана встретился с Джоном Керри
Министр экологии Азербайджана, президент предстоящей в Баку конференции СОР29 Мухтар Бабаев в Вашингтоне встретился со спецпосланником президента США по климату, экс-госсекретарем Джоном Керри.
«Мухтар Бабаев и руководящая команда COP29 приветствовали Джона Керри в азербайджанском посольстве, чтобы обсудить совместные амбициозные действия, которые предстоит предпринять в этом году для обеспечения пригодности планеты для жизни на долгие годы» - говорится в сообщении на странице СОР29 в социальной сети X.
Азербайджанская делегация находится в США для участия в 11-м заседании коалиции министров финансов по климатической деятельности в рамках весенней сессии МВФ и Всемирного банка.
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