Министр энергетики Франции прибыла в Баку

Министр энергетики Франции Ольга Живерне накануне прибыла в Баку для участия в предварительной конференции COP29.

«Обсуждения перед COP29 необходимы для подготовки к COP29 и продвижения вперед по ключевым вопросам климата.

Мероприятие в Баку является поворотным моментом в дебатах по климатическому финансированию, ископаемому топливу и адаптации», написала Ольга Живерне в своем аккаунте на платформе X.

Встреч с официальными лицами Азербайджана у нее не было.

Франция рассматривает COP 29, которая пройдет в Баку, Азербайджан, с 11 по 22 ноября 2024 года, как важнейшее событие для продвижения международных действий по борьбе с изменением климата. Французское правительство уделяет особое внимание решению проблемы финансовой поддержки развивающихся стран в целях содействия их усилиям по адаптации к изменению климата и смягчению его последствий. Эта конференция рассматривается как возможность мобилизовать ресурсы для финансирования борьбы с изменением климата, тема, которая получила название «финансовая COP» из-за акцента на создании устойчивых финансовых решений и установлении Новой коллективной количественной цели (NCQG) для финансирования борьбы с изменением климата.

Франция, наряду с другими странами-донорами, настаивает на более четких обязательствах по финансовым взносам и инновационным решениям для поддержки наиболее уязвимых стран. Также особое внимание уделяется обеспечению эффективной реализации статьи 6 Парижского соглашения, которая регулирует рынки углерода, для содействия сокращению выбросов и предотвращения гринвошинга. Кроме того, Франция стремится отдать приоритет стратегиям адаптации к изменению климата и разработке надежных национальных планов адаптации (НПД) для лучшей подготовки к неизбежным последствиям изменения климата.

Ожидается, что результаты COP29 заложат основу для COP30, которая состоится в Белене (Бразилия) в 2025 году, и будут способствовать достижению более широких глобальных климатических целей, установленных на 2035 год.