Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования иранскому коллеге

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов выразил соболезнования начальнику Генштаба ВС Ирана Мухаммеду Багери.

«Глубоко опечален вестью о гибели президента Исламской Республики Иран Ибрахима Раиси и сопровождавшей его делегации в результате крушения вертолета ВС Ирана.

Мы разделяем скорбь родных и близких всех погибших во время этого трагического происшествия.

Да упокоит Всевышний их души», - говорится в послании.