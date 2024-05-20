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(3 часа назад)
Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования иранскому коллеге

Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования иранскому коллеге

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования иранскому коллеге

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов выразил соболезнования начальнику Генштаба ВС Ирана Мухаммеду Багери.

«Глубоко опечален вестью о гибели президента Исламской Республики Иран Ибрахима Раиси и сопровождавшей его делегации в результате крушения вертолета ВС Ирана.
Мы разделяем скорбь родных и близких всех погибших во время этого трагического происшествия.

Да упокоит Всевышний их души», - говорится в послании.

 

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